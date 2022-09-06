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НОВОСТИ

Министр: США активизируют сотрудничество с Вьетнамом в борьбе с изменением климата

То Лам предложил американской стороне активизировать обмен опытом, передачу технологий и инвестиции в проекты экологически чистой энергетики во Вьетнаме.

США будут расширять обмен и сотрудничество с Вьетнамом в области реагирования на изменение климата, чтобы реализовать цели, поставленные лидерами двух стран на 26-й Конференции сторон Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP26), специальный посланник президента США по вопросам климата Джон Керри подтвердил во время встречи с министром общественной безопасности Вьетнама генералом милиции То Ламом в Ханое 5 сентября.

Подчеркнув устойчивый рост вьетнамо-американских отношений во многих сферах, Джон Керри отметил, что реагирование на изменение климата играет важную роль в обеспечении экологической и энергетической безопасности.

Принимая во внимание предложения Дж.Керри, То Лам предложил американской стороне активизировать обмен опытом, передачу технологий и инвестиции в проекты экологически чистой энергетики во Вьетнаме.

Он также рекомендует ряд областей для дальнейшего сотрудничества, таких как экологическая безопасность, предотвращение экологических преступлений и борьба с ними.

По его словам, Вьетнам хорошо осведомлен о проблемах, вызванных изменением климата, и последовательно принимает соответствующие меры и защищает окружающую среду.

Министр заявил, что после COP 26 Вьетнам продемонстрировал свою твердую приверженность борьбе с изменением климата и предпринял шаги для достижения цели о чистом нулевом уровне выбросов к 2050 году

ВИА

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