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Министр промышленности и торговли Вьетнама провел рабочие встречи с представителями американского бизнеса
Он подчеркнул, что экономические отношения Вьетнама и США дополняют друг друга, помогают создавать конкурентные преимущества, способствуют устойчивому развитию в соответствии с ориентацией на построение независимой, самодостаточной экономики и глубокую международную интеграцию Вьетнама.
Министр призвал USABC и американские деловые круги продолжать поддерживать Вьетнам в процессе переговоров о заключении взаимного торгового соглашения с США и координировать работу по продвижению инвестиционного и делового потенциала и возможностей Вьетнама среди американских партнеров.
В свою очередь, Джеффри Перлман выразил уверенность в перспективах экономического развития Вьетнама и подтвердил, что в настоящее время Вьетнам является вторым по величине рынком Warburg Pincus в Азии.
Он отметил, что Warburg Pincus стремится к долгосрочным инвестициям во Вьетнам и будет оказывать положительную поддержку Вьетнаму в развитии двусторонних экономических и торговых отношений.
Джеффри Перлман также сообщил, что в ближайшее время он совместно с министром торговли США Говардом Лутником, министром финансов США Скоттом Бессентом и торговым представителем США Джеймисоном Гриром предложит три содержания соглашения. В частности, USABC поддерживает сбалансированное и гармоничное торговое соглашение между Вьетнамом и США; США необходимо укреплять сотрудничество с АСЕАН - регионом, играющим стратегическую роль в политике США; а текущий торговый дефицит является естественным результатом отношений между развитой экономикой, такой как США, и экономикой, находящейся на ранней стадии развития, такой как Вьетнам, и нуждается в объективной и всесторонней оценке.
Стороны также обсудили потенциальные области сотрудничества, такие как энергетика, промышленность, цифровая трансформация, «зеленый» переход, логистика и развитие цепочек поставок. USABC намерен и впредь поддерживать Вьетнам в его усилиях по поддержанию макроэкономической стабильности и устойчивого развития.
Во второй половине того же дня Нгуен Хонг Зиен провел рабочую встерчу с руководителями Американской ассоциации одежды и обуви (AAFA) и ведущих текстильных, швейных и обувных предприятий США, таких как Gap, Levis Strauss, Harnes Brands, Under Amour и др.
Нгуен Хонг Зиен высоко оценил роль AAFA в развитии вьетнамско-американских торговых отношений и поблагодарил ассоциацию за то, что она всегда была эффективным мостом между американскими предприятиями и производителями во Вьетнаме.
Он подтвердил, что Вьетнам готов быть надежным партнером в глобальной цепочке поставок и хочет усилить координацию для создания справедливой, высокоадаптивной и устойчивой торговой среды.
На этих встречах Нгуен Хонг Зиен обратился к крупным американским ассоциациям и корпорациям, обладающим большим влиянием, с просьбой помочь донести до администрации Трампа мнение Вьетнама о том, что всеобъемлющее стратегическое партнерство между Вьетнамом и США активно продвигается, создавая благоприятные условия для американских компаний инвестировать и вести бизнес во Вьетнаме. Таким образом, сотрудничество с Вьетнамом принесет долгосрочные стратегические выгоды и будет способствовать улучшению торгового баланса в направлении справедливости, гармонии и устойчивости между двумя странами. Вьетнам необходимо рассматривать как приоритетного торгового партнера США.