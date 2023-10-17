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Министр проверяет ситуацию с борьбы против ННН и предотвращение стихийных бедствий в Фуйене
Высоко оценив усилия провинции, в результате которых в период с 2019 года по настоящее время не зарегистрировано ни одного случая незаконного рыболовства, Ле Минь Хоан предположил, что Фуйен продолжает поощрять рыбаков соблюдать закон о рыболовстве 2017 года.
Что касается развития рыбохозяйственных профсоюзов, министр подчеркнул необходимость реорганизации модели местного производства путем изменения управления и постановки местных рыбаков в центр деятельности.
Заместитель директора провинциального департамента сельского хозяйства и развития сельских местностей Нгуен Чи Фыонг сказал, что все местные рыболовные суда длиной от 15 метров, работающие в дальних водах, оснащены устройствами мониторинга, благодаря которым происхождение водных продуктов отслеживается в соответствии с правилами.
На данный момент провинция Фуйен создала пять рыболовных профсоюзов, один высокотехнологичный кооператив по ловле тунца, а также 119 рыболовных групп в море, в которых участвуют суда.
В Фуйене министр также осмотрел участок береговой эрозии в общине Анчан уезда Туйан, поручив местным властям принять незамедлительные меры для обеспечения безопасности жизни и имущества людей в сезон дождей.
Он ознакомился с различными моделями развития сельского хозяйства в провинции и посетил курс по обновлению знаний об устойчивом сельском хозяйстве и развитии сельских районов для местных управляющих работников.