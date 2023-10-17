Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Министр проверяет ситуацию с борьбы против ННН и предотвращение стихийных бедствий в Фуйене

Высоко оценив усилия провинции, в результате которых в период с 2019 года по настоящее время не зарегистрировано ни одного случая незаконного рыболовства, Ле Минь Хоан предположил, что она продолжает поощрять рыбаков соблюдать закон о рыболовстве 2017 года. 15 и 16 октября делегация Министерства сельского хозяйства и развития сельских местностей во главе с министром Ле Минь Хоаном совершила рабочую поездку в южно-центральную прибрежную провинцию Фуйен для проверки местных мер по предотвращению незаконного, несообщаемого и нерегулируемого (ННН) промысла и по реагированию на стихийные бедствия.

Высоко оценив усилия провинции, в результате которых в период с 2019 года по настоящее время не зарегистрировано ни одного случая незаконного рыболовства, Ле Минь Хоан предположил, что Фуйен продолжает поощрять рыбаков соблюдать закон о рыболовстве 2017 года.

Что касается развития рыбохозяйственных профсоюзов, министр подчеркнул необходимость реорганизации модели местного производства путем изменения управления и постановки местных рыбаков в центр деятельности.

Заместитель директора провинциального департамента сельского хозяйства и развития сельских местностей Нгуен Чи Фыонг сказал, что все местные рыболовные суда длиной от 15 метров, работающие в дальних водах, оснащены устройствами мониторинга, благодаря которым происхождение водных продуктов отслеживается в соответствии с правилами.

На данный момент провинция Фуйен создала пять рыболовных профсоюзов, один высокотехнологичный кооператив по ловле тунца, а также 119 рыболовных групп в море, в которых участвуют суда.

В Фуйене министр также осмотрел участок береговой эрозии в общине Анчан уезда Туйан, поручив местным властям принять незамедлительные меры для обеспечения безопасности жизни и имущества людей в сезон дождей.

Он ознакомился с различными моделями развития сельского хозяйства в провинции и посетил курс по обновлению знаний об устойчивом сельском хозяйстве и развитии сельских районов для местных управляющих работников.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг принял Председателя Государственной Думы Российской Федерации

Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг принял Председателя Государственной Думы Российской Федерации

Днем 16 октября в штаб-квартире ЦК Партии Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг провел встречу с Председателем Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным, находящимся с официальным визитом во Вьетнаме.
ПОДРОБНЕЕ

Top