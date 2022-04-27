Министр призывает ускорить прогресс вакцинации третьей дозой

Вакцинация от COVID-19 в Ханое. Фото: ВИА

Министр здравоохранения Нгуен Тхань Лонг призвал населенные пункты и организации ускорить введение третьей дозы вакцины против COVID-19 всем взрослым.

Выступая на национальной онлайн-конференции, организованной Министерством здравоохранения (МЗ) и Министерством общественной безопасности 26 апреля, министр Лонг подчеркнул, что на сегодняшний день Вьетнам предоставил более 212 млн. доз вакцины.

Но он сказал, что введение повторных прививок идет медленно, и необходимо принять меры, чтобы ускорить этот процесс.

«Кампания по вакцинации в основном была успешной, но в последнее время скорость вакцинации взрослых третьей дозой была низкой», — сказал министр Лонг.

«Мы постоянно вели переговоры с местностями и выяснили, что недостатка в вакцинах против COVID-19 нет. Так в чем же трудности и проблемы?»

Он подчеркнул, что провинции и города должны ускорить вакцинацию в соответствии с указаниями премьер-министра Фам Минь Тьиня.

Что касается детей в возрасте от 5 до 12 лет, министр Лонг сказал, что работа проводилась в течение последних двух недель, но уровень вакцинации для этой группы все еще был низким.

«Это то, что нас беспокоит», — добавил министр Лонг. Населенным пунктам рекомендуется ускорить прогресс».

Согласно статистике МЗ, все лица старше 18 лет по всей стране уже получили две дозы вакцины, а более 55% — три дозы.

Что касается людей в возрасте от 12 до 17 лет, уровень вакцинации первой дозой составляет 100%, тогда как второй дозой - 96,3%.

К концу 25 апреля в 48 из 63 областей и городов было вакцинировано 667.978 детей в возрасте от 5 до 12 лет.

Ранее МЗ разослал несколько документов, призывающих населенные пункты получить достаточное количество доз вакцины, чтобы обеспечить высокий охват вакцинацией.



