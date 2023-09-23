Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Министр призывает подготовить рабочую силу для развития устойчивой экосистемы искусственного интеллекта во Вьетнаме

Министр науки и технологий Хуинь Тхань Дат призвал подготовить рабочую силу в сфере искусственного интеллекта (ИИ), тем самым способствуя устойчивому развитию экосистемы ИИ во Вьетнаме. Выступая на открытии Вьетнамского фестиваля искусственного интеллекта 2023 (AI4VN) в Хошимине 22 сентября, Хуинь Тхань Дат сказал, что создание рабочей силы в сфере ИИ направлено на достижение цели превращения Вьетнама в центр инноваций и искусственного интеллекта в АСЕАН и во всем мире, как указано в национальной стратегии по исследованиям, разработкам и применению ИИ до 2030 года.

По его словам, в ходе двухдневного мероприятия Министерство науки и технологий (MoST) хочет объединить правительственных чиновников, экспертов, ученых, бизнесменов и инвесторов, заинтересованных в ИИ внутри страны и за рубежом.

Между тем, директор Государственного университета Хошимина Ву Хай Куан рассказал, что университет ориентирован на развитие в ведущий региональный университет, в котором полупроводниковые технологии, биотехнологии и искусственный интеллект являются тремя ключевыми направлениями. Если подсчитать общий масштаб специальностей, связанных только с искусственным интеллектом, то в университете работает 300 преподавателей, обучается около 6000 студентов, 1000 последипломных.

Генеральный консул Великобритании в Хошимине Эмили Хамблин заявила, что представленные решения продемонстрировали развитие технологического сектора Вьетнама с активным участием многочисленных предприятий. Мероприятие предоставляет платформу для продвижения применения искусственного интеллекта в повседневной жизни.

Мероприятие, инициированное MoST, было проведено впервые в 2018 году. В этом году оно было посвящено теме «ИИ: Сила для жизни» и на пленарном заседании обсуждались актуальные темы, призванные помочь сообществу и бизнесу лучше понять применение технологий ИИ в повседневной жизни, а также служит мостом для правительственных учреждений, ведомств и предприятий для обсуждения политики развития искусственного интеллекта во Вьетнаме.

На мероприятии также прошла конференция бизнес-лидеров по технологиям, дискуссии о тенденциях искусственного интеллекта в финансах, применении искусственного интеллекта и больших данных в здравоохранении, а также выставочная зона, где около 30 отечественных и зарубежных экспонентов представили выдающиеся продукты искусственного интеллекта.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top