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Министр призывает подготовить рабочую силу для развития устойчивой экосистемы искусственного интеллекта во Вьетнаме
По его словам, в ходе двухдневного мероприятия Министерство науки и технологий (MoST) хочет объединить правительственных чиновников, экспертов, ученых, бизнесменов и инвесторов, заинтересованных в ИИ внутри страны и за рубежом.
Между тем, директор Государственного университета Хошимина Ву Хай Куан рассказал, что университет ориентирован на развитие в ведущий региональный университет, в котором полупроводниковые технологии, биотехнологии и искусственный интеллект являются тремя ключевыми направлениями. Если подсчитать общий масштаб специальностей, связанных только с искусственным интеллектом, то в университете работает 300 преподавателей, обучается около 6000 студентов, 1000 последипломных.
Генеральный консул Великобритании в Хошимине Эмили Хамблин заявила, что представленные решения продемонстрировали развитие технологического сектора Вьетнама с активным участием многочисленных предприятий. Мероприятие предоставляет платформу для продвижения применения искусственного интеллекта в повседневной жизни.
Мероприятие, инициированное MoST, было проведено впервые в 2018 году. В этом году оно было посвящено теме «ИИ: Сила для жизни» и на пленарном заседании обсуждались актуальные темы, призванные помочь сообществу и бизнесу лучше понять применение технологий ИИ в повседневной жизни, а также служит мостом для правительственных учреждений, ведомств и предприятий для обсуждения политики развития искусственного интеллекта во Вьетнаме.
На мероприятии также прошла конференция бизнес-лидеров по технологиям, дискуссии о тенденциях искусственного интеллекта в финансах, применении искусственного интеллекта и больших данных в здравоохранении, а также выставочная зона, где около 30 отечественных и зарубежных экспонентов представили выдающиеся продукты искусственного интеллекта.