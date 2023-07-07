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Министр призывает использовать возможности для увеличения экспорта риса
Ле Тхань Хоа, заместитель директора департамента качества, переработки и развития рынка министерства, сказал, что перспективы рисового сектора на вторую половину 2023 года оцениваются как относительно позитивные, поскольку многие другие производители риса в Азии сталкиваются с риском снижения производства из-за влияния Эль-Ниньо, что повысит спрос и цены на рис на мировом рынке.
За первые шесть месяцев Вьетнам экспортировал 4,27 млн. тонн риса на сумму 2,3 млрд. долл. США, увеличившись на 22,2% по объему и на 34,7% по стоимости в годовом исчислении. Экспортные цены в среднем составили 539 долларов США за тонну, что на 10,2% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные департамента.
Буй Тхи Тхань Там, представитель Вьетнамской продовольственной ассоциации, говорит, что Филиппины являются крупнейшим импортером вьетнамского риса. Поставки в Китай также демонстрируют хороший рост с момента возобновления его работы после пандемии COVID-19. Между тем, Индонезия начала реимпортировать рис, поэтому экспорт на этот рынок также вырос на 1498%.
Экспорт риса выигрывает от благоприятных условий, поскольку такие рынки как Китай, Филиппины и Малайзия,остаются активными импортерами, отметила она, добавив, что это приведет к росту экспортных цен или, по крайней мере, не к снижению.
Прогнозируется, что спрос на рис немного вырастет в результате ограниченных поставок других видов зернового продовольствия. Высококачественный рис из Вьетнама в настоящее время нравится потребителям на таких требовательных рынках, как Европа, Республика Корея и Австралия, а также на некоторых новых направлениях, например, на Ближнем Востоке, что также является возможностью для увеличения продаж высококачественного риса.
По словам Тхань Хоа, экспорт, вероятно, будет расти и дальше благодаря более высоким, чем ожидалось, поставкам на Филиппины, в Китай и Индонезию.
Министерство сельского хозяйства сообщило, что Вьетнам планирует возделать 7,1 млн. га риса в 2023 году, при этом средняя урожайность оценивается в 6,07 тонны немолотого зерна с гектара. Общий объем производства ожидается на уровне 43,11 млн. тонн, что на 400.000 тонн больше, чем в 2022 году.
На данный момент собрано около 3,3 млн. га с 21,8 млн. тонн немолотого риса. Оставшиеся 3,75 млн. га с 21 млн. тонн урожая будут собраны с сегодняшнего дня по январь 2024 года.
Там отметил, что спрос еще больше растет, поскольку Главное управление государственных резервов открыло тендеры на запасы риса. Поэтому, помимо работы по достижению экспортных целей в этом году, важно также гарантировать национальную продовольственную безопасность и запасы на начало 2024 года.
Учитывая растущий мировой спрос и трудности, с которыми сталкиваются предприятия в производстве и повышении качества, министр Минь Хоан сказал, что министерство будет работать с Министерством промышленности и торговли, а также другими секторами, чтобы в ближайшее время устранить препятствия и помочь компаниям воспользоваться рыночными возможностями.
Они также разработают механизмы и политику, чтобы помочь сектору улучшить качество и стоимость, а также разнообразить экспортные рынки в соответствии со стратегией развития экспортных рынков риса к 2030 году, добавил он.