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Министр призвал вьетнамских студентов в России внести свой вклад в развитие информационных технологий на родине
На мероприятии 29 сентября Нгуен Мань Хунг представил обзор положения Вьетнама на мировой карте информационных технологий, подчеркнув, что генеральный секретарь партии, президент Вьетнама То Лам рассматривает цифровую трансформацию как революцию в развитии рабочей силы, совершенствовании производственных отношений и переходе страны в новую эпоху. Министр ответил на многие вопросы, поднятые студентами-участниками, уделив основное внимание современным тенденциям в сфере информационных технологий, в частности цифровой трансформации и искусственному интеллекту (ИИ).
Отметив, что Россия предлагает отличные условия для подготовки ИТ-специалистов, делегация Министерства информации и связи призвала вьетнамских студентов усерднее учиться, тем самым способствуя развитию ИТ-сектора на родине.
Во время пребывания в России делегация посетила множество университетов и институтов, специализирующихся в области ИТ, а также предприятия, работающие в сфере информационной безопасности и спутниковых технологий. Они также провели рабочую встречу с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.