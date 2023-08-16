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Министр предлагает дополнительно уточнить роль и положение Центрального нагорья

Положение, роль и особенности Центрального нагорья, включая связанные с ним вопросы, должны быть дополнительными характеристиками, сказал министр планирования и инвестиций Нгуен Тьи Зунг. Выступая на недавней пресс-конференции, посвященной отчету о структуре планирования Центрального нагорья на 2021-2030 годы с перспективой на 2050 год, министр подчеркнул необходимость тщательного анализа трудностей и ограничений региона, таких как низкий рост и отсутствие внутренне-региональная и межрегиональная связность.

По словам Нгуен Тьи Зунга, следует фсчуделять больше внимания безопасности водных ресурсов, образованию, политической безопасности, общественному порядку и безопасности, а также потенциальным рискам для национальной обороны и безопасности.

Между тем, в рамках еще предстоит выделить региональное пространство развития, узкие места в субрегионах, факторы роста и экономические коридоры, сказал он, попросив местных жителей следовать руководящим принципам и соответствующим документам при планировании.

Упоминание сценария по приоритетным секторам, включая туризм, официальную оценку недропользования, плотность населения, экономическую деятельность и инфраструктуру для лучшего распределения пространства для развития между регионами.

Включая пять провинций Контум, Жалай, Даклак, Дакнонг и Ламдонг, Центральное нагорье славится благоприятными климатическими и почвенными условиями, а также богатыми природными ресурсами.

Он связан с важными морскими портами в прибрежных центральных и юго-восточных регионах и играет решающую роль в регулировании пресной воды и снабжении местности в этих двух регионах.

Центральное нагорье также может похвастаться большим потенциалом для экономического развития на основе лесов, переработки агролесной продукции, добычи полезных ископаемых и особенно развития туризма с его разнообразной культурой этнических меньшинств.

Резолюция Политбюро об ориентирах социально-экономического развития, национальной обороны и безопасности в Центральном нагорье к 2030 году с видением до 2045 года нацелена на быстрое и устойчивое развитие региона на основе зеленой экономики замкнутого цикла к 2030 году, превращая его в привлекательное направление. как для отечественных, так и для иностранных туристов.

В проекте концепции экономисты указали на такие ограничения, как недостаточная плотность населения, неэффективность использования природных ресурсов, низкое качество рабочей силы и непривлекательная деловая среда.

Поскольку регион играет важную роль в безопасности экосистемы и водных ресурсов, некоторые предлагали планировать заповедные зоны и пространство для развития, а также поддерживать цели по охране окружающей среды.

ВИА/ИЖВ

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