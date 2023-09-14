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Министр общественной безопасности посетил Китай и принял участие в конференции по предупреждению и борьбе с преступностью

13 сентября в Пекине член Политбюро и министр общественной безопасности генерал. То Лам нанес визит вежливости члену Постоянного комитета Политбюро, секретарю секретариата Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) и директору Центрального комитета КПК Цай Ци По его словам, в ближайшем будущем Министерство общественной безопасности Вьетнама и правоохранительные органы Китая будут активно следовать подписанным соглашениям и планам, максимально повышать эффективность таких механизмов, как министерские конференции по предупреждению и борьбе с преступностью, стратегический диалог по вопросам безопасности на уровне заместителей министров; эффективно координировать усилия в борьбе с транснациональными преступлениями, такими как торговля наркотиками и людьми, кибермошенничество и нелегальная иммиграционная деятельность.

Они также будут тесно сотрудничать в обеспечении безопасности важных политических мероприятий, визитов высокопоставленных лиц, а также граждан, предприятий и представительных учреждений каждой страны на территории другой. Обе стороны будут защищать законные права и интересы своих граждан, оказывать взаимную поддержку в подготовке кадров в тех областях, в которых они сильны, добавил он.

В тот же день министр Лам совместно с государственным советником Китая, министром общественной безопасности Ван Сяохуном председательствовал на восьмой министерской конференции по предупреждению и борьбе с преступностью.

Завершая мероприятие, они подписали протокол конференции и Меморандум о взаимопонимании между двумя министерствами по предотвращению транснациональных азартных игр и контролю за ними.

Также в тот же день министр Лам встретился с командующим Народной вооруженной полицией Ван Чуннингом, который предложил несколько направлений двустороннего сотрудничества для обеспечения социальной безопасности и порядка в каждой стране, а также содействия миру и стабильности в регионе и во всем мире.

Вьетнамский министр согласился с предложениями принимающей стороны, включая содействие обмену делегациями всех уровней, изучение возможности подписания соглашений о сотрудничестве в областях со схожими функциями для создания правовой базы для конкретных совместных мероприятий, обмена информацией и опытом и оказания поддержки в подготовке кадров в области борьбы с терроризмом и массовыми беспорядками, спасательных работ и оказания чрезвычайной помощи, а также обеспечение безопасности ключевых национальных объектов.

ВИА/ИЖВ

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