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Министр общественной безопасности посетил Китай и принял участие в конференции по предупреждению и борьбе с преступностью
Они также будут тесно сотрудничать в обеспечении безопасности важных политических мероприятий, визитов высокопоставленных лиц, а также граждан, предприятий и представительных учреждений каждой страны на территории другой. Обе стороны будут защищать законные права и интересы своих граждан, оказывать взаимную поддержку в подготовке кадров в тех областях, в которых они сильны, добавил он.
В тот же день министр Лам совместно с государственным советником Китая, министром общественной безопасности Ван Сяохуном председательствовал на восьмой министерской конференции по предупреждению и борьбе с преступностью.
Завершая мероприятие, они подписали протокол конференции и Меморандум о взаимопонимании между двумя министерствами по предотвращению транснациональных азартных игр и контролю за ними.
Также в тот же день министр Лам встретился с командующим Народной вооруженной полицией Ван Чуннингом, который предложил несколько направлений двустороннего сотрудничества для обеспечения социальной безопасности и порядка в каждой стране, а также содействия миру и стабильности в регионе и во всем мире.
Вьетнамский министр согласился с предложениями принимающей стороны, включая содействие обмену делегациями всех уровней, изучение возможности подписания соглашений о сотрудничестве в областях со схожими функциями для создания правовой базы для конкретных совместных мероприятий, обмена информацией и опытом и оказания поддержки в подготовке кадров в области борьбы с терроризмом и массовыми беспорядками, спасательных работ и оказания чрезвычайной помощи, а также обеспечение безопасности ключевых национальных объектов.