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Министр общественной безопасности Лыонг Там Куанг принял государственного секретаря Министерства внутренних дел Камбоджи

Во второй половине дня 4 августа в Ханое генерал полиции, член Политбюро, Министр общественной безопасности Лыонг Там Куанг принял государственного секретаря Министерства внутренних дел Камбоджи Сантибиндита Чан Эана, находящегося с рабочим визитом во Вьетнаме.
  Генерал полиции, Министр общественной безопасности Лыонг Там Куанг принимает государственного секретаря Министерства внутренних дел Королевства Камбоджа Санте Бандита Чан Эана. Фото: ВИА  
На встрече министр Лыонг Там Куанг тепло приветствовал господина Сантибиндита Чан Эана и возглавляемую им делегацию высокого уровня Министерства внутренних дел Камбоджи, выразив удовлетворение тем, что руководители двух министерств регулярно проводят встречи, своевременно обсуждают вопросы, представляющие взаимный интерес, обмениваются опытом и оказывают друг другу поддержку по широкому кругу направлений.

Министр Лыонг Там Куанг подчеркнул, что в последнее время отношения между Вьетнамом и Камбоджей продолжают укрепляться и успешно развиваться. Политическое сотрудничество по-прежнему играет ведущую роль, а взаимодействие по партийной линии занимает важное место, способствуя определению общего курса развития двусторонних отношений.

Стороны регулярно поддерживают обмен визитами и контактами на высоком уровне, укрепляя традиционную дружбу и политическое доверие. Особое значение имел государственный визит Генерального секретаря, Президента государства То Лама в Камбоджу, а также его сопредседательство на Встрече между Политбюро Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) и Постоянным бюро Центрального комитета Народной партии Камбоджи и Встрече руководителей трёх партий Камбоджи, Лаоса и Вьетнама в феврале 2026 года.

Говоря о сотрудничестве между Министерством общественной безопасности Вьетнама и Министерством внутренних дел Камбоджи, министр Лыонг Там Куанг отметил, что на основе договорённостей, достигнутых на высшем уровне между двумя странами, а также Плана сотрудничества двух министерств на 2026 год, компетентные органы двух сторон тесно взаимодействуют в обеспечении безопасности важных политических мероприятий и визитов руководителей высокого уровня, не допуская использования территории одной страны для посягательства на безопасность и интересы другой.

Стороны создали Совместную рабочую группу для усиления сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью. Министерство общественной безопасности Вьетнама также направило в Камбоджу постоянно действующую рабочую группу, которая совместно с компетентными органами Камбоджи успешно ликвидировала ряд крупных преступных схем, связанных с интернет-мошенничеством и наркопреступностью.

Министр Лыонг Там Куанг высоко оценил сохранение механизма ежегодной Конференции министров общественной безопасности и внутренних дел Камбоджи, Лаоса и Вьетнама, подчеркнув, что он является важной площадкой для укрепления взаимодействия в обеспечении национальной безопасности, поддержании общественного порядка и безопасности в трёх странах, создавая благоприятные условия для социально-экономического развития.

Одновременно министр предложил сторонам продолжить расширение подготовки кадров, повышать уровень владения вьетнамским и кхмерским языками среди сотрудников правоохранительных органов, особенно подразделений, расположенных в приграничных районах, что позволит повысить эффективность обмена информацией и оперативного урегулирования вопросов, связанных с безопасностью и общественным порядком, уже на местном уровне.

Сообщив об итогах встречи заместителя Министра Ле Ван Туена с делегацией Министерства внутренних дел Камбоджи 3 августа, министр Лыонг Там Куанг подтвердил готовность Министерства общественной безопасности Вьетнама и впредь делиться с камбоджийской стороной практическим опытом оптимизации организационной структуры.

Министр выразил уверенность, что нынешний визит делегации Министерства внутренних дел Камбоджи принесёт практические результаты и поможет министерству изучить опыт Вьетнама и представить Правительству предложения по эффективному, оперативному и соответствующему национальным условиям проведению реформы организационной структуры.

Господин Сантибиндит Чан Эан поблагодарил министра Лыонг Там Куанга за тёплый приём делегации, а также выразил признательность Министерству общественной безопасности Вьетнама за ценный практический опыт, которым оно поделилось в вопросах совершенствования организационной структуры, государственного управления и обеспечения общественной безопасности.

Государственный секретарь Министерства внутренних дел Камбоджи высоко оценил традиционные дружественные отношения между двумя министерствами и подчеркнул, что опыт, полученный в ходе визита, станет важной практической основой для подготовки предложений Правительству Камбоджи по проведению процесса оптимизации организационной структуры с учётом реальных условий страны.

Господин Сантибиндит Чан Эан выразил надежду, что Министерство общественной безопасности Вьетнама и Министерство внутренних дел Камбоджи продолжат обмен делегациями, обмен опытом и укрепление взаимодействия в борьбе с транснациональной преступностью, особенно с интернет-мошенничеством и наркопреступностью, тем самым способствуя обеспечению безопасности, общественного порядка и дальнейшему укреплению отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами.

ИЖВ/ВИА

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