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Министр обороны Чехии находится с официальным визитом во Вьетнаме
Выступая на конференции, министр Фан Ван Жанг подтвердил, что Вьетнам и Чешская Республика (Чехия) – две страны с давними традициями дружбы. Чешская Республика является одной из стран, которые первыми установили дипломатические отношения с Вьетнамом - с 1950 года. На протяжении многих лет традиционная дружба между Вьетнамом и Чешской Республикой постоянно укреплялась и развивалась во многих областях. Политические, образовательные, учебные, экономические и торговые отношения также эффективно поддерживались в условиях, когда две страны вновь открылись после эпидемии COVID-19.
Пользуясь случаем, через Яну Чернохову Фан Ван Жанг поблагодарил правительство и народ Чешской Республики за создание благоприятных условий для проживания, учебы и работы вьетнамской общины в Чешской Республике, а также за признание вьетнамской общины в стране этническим меньшинством.
Высоко оценивая давние отношения, поддерживаемые между двумя странами, министр обороны Чехии подтвердила, что признание Чехией вьетнамской общины в качестве третьего по величине этнического меньшинства в Чешской Республике способствовало подтверждению этих хороших отношений.
На встрече обе стороны договорились оценить ряд содержаний. Соответственно, на основе Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области обороны, подписанного в 2012 году, обе стороны реализовали множество направлений сотрудничества для практического и эффективного развития двусторонних отношений в области обороны. Открытие Чешской Республикой постоянного офиса атташе по вопросам обороны во Вьетнаме с августа 2020 года является важной вехой в отношениях сотрудничества в области обороны между двумя странами, содействуя укреплению взаимопонимания и доверия, созданию благоприятных условий для развития сотрудничества в таких областях, как учебное сотрудничество, противовоздушная оборона и военно-воздушные силы, научные исследования, оборонная промышленность.
В многосторонних механизмах и на форумах Вьетнам высоко оценивает активную роль Чешской Республики в качестве ротационного председателя в Европейском союзе (ЕС), а также ее поддержку вьетнамско-европейского сотрудничества. Министр Фан Ван Жанг выразил уверенность, что отношения между Вьетнамом и Чешской Республикой внесут позитивный вклад в Стратегическое партнерство АСЕАН-ЕС, а также в механизмы сотрудничества, возглавляемые АСЕАН.
Министр Фан Ван Жанг выразил надежду, что Чешская Республика, как председатель Европейского союза, будет и впредь поддерживать деятельность по сотрудничеству между Вьетнамом и ЕС в области обороны, в том числе Соглашение о механизмах участия Вьетнама в антикризисной деятельности ЕС (Соглашение FPA, подписано в 2019 г.).
На переговорах стороны также обменялись мнениями о ситуации в мире и регионе, и вопросах, представляющих взаимный интерес; разделяя важность обеспечения безопасности мореплавания и авиации в Восточном море, разрешения споров мирными средствами, на основе норм международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, поддерживали центральную роль АСЕАН в механизмах сотрудничества между АСЕАН и ее партнерами.