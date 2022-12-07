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НОВОСТИ

Министр обороны Чехии находится с официальным визитом во Вьетнаме

По приглашению члена Политбюро, заместителя секретаря Центральной военной комиссии, министра национальной обороны генерала Фан Ван Жанга министр обороны Чехии Яна Чернохова возглавила делегацию совершает официальный визит во Вьетнам с 5 по 8 декабря 2022 года.
  Министр обороны Вьетнама Фан Ван Жанг и министр обороны Чехии Яна Чернохова принимают строй роты почетного караула Вьетнамской народной армии. Фото: ВИА 
Утром 7 декабря в штаб-квартире Министерства национальной обороны генерал Фан Ван Жанг провел официальную церемонию встречи министра Яны Черноховой. Сразу после церемонии встречи под председательством двух министров состоялись переговоры.

Выступая на конференции, министр Фан Ван Жанг подтвердил, что Вьетнам и Чешская Республика (Чехия) – две страны с давними традициями дружбы. Чешская Республика является одной из стран, которые первыми установили дипломатические отношения с Вьетнамом - с 1950 года. На протяжении многих лет традиционная дружба между Вьетнамом и Чешской Республикой постоянно укреплялась и развивалась во многих областях. Политические, образовательные, учебные, экономические и торговые отношения также эффективно поддерживались в условиях, когда две страны вновь открылись после эпидемии COVID-19.

Пользуясь случаем, через Яну Чернохову Фан Ван Жанг поблагодарил правительство и народ Чешской Республики за создание благоприятных условий для проживания, учебы и работы вьетнамской общины в Чешской Республике, а также за признание вьетнамской общины в стране этническим меньшинством.

Высоко оценивая давние отношения, поддерживаемые между двумя странами, министр обороны Чехии подтвердила, что признание Чехией вьетнамской общины в качестве третьего по величине этнического меньшинства в Чешской Республике способствовало подтверждению этих хороших отношений.

На встрече обе стороны договорились оценить ряд содержаний. Соответственно, на основе Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области обороны, подписанного в 2012 году, обе стороны реализовали множество направлений сотрудничества для практического и эффективного развития двусторонних отношений в области обороны. Открытие Чешской Республикой постоянного офиса атташе по вопросам обороны во Вьетнаме с августа 2020 года является важной вехой в отношениях сотрудничества в области обороны между двумя странами, содействуя укреплению взаимопонимания и доверия, созданию благоприятных условий для развития сотрудничества в таких областях, как учебное сотрудничество, противовоздушная оборона и военно-воздушные силы, научные исследования, оборонная промышленность.

В многосторонних механизмах и на форумах Вьетнам высоко оценивает активную роль Чешской Республики в качестве ротационного председателя в Европейском союзе (ЕС), а также ее поддержку вьетнамско-европейского сотрудничества. Министр Фан Ван Жанг выразил уверенность, что отношения между Вьетнамом и Чешской Республикой внесут позитивный вклад в Стратегическое партнерство АСЕАН-ЕС, а также в механизмы сотрудничества, возглавляемые АСЕАН.

Министр Фан Ван Жанг выразил надежду, что Чешская Республика, как председатель Европейского союза, будет и впредь поддерживать деятельность по сотрудничеству между Вьетнамом и ЕС в области обороны, в том числе Соглашение о механизмах участия Вьетнама в антикризисной деятельности ЕС (Соглашение FPA, подписано в 2019 г.).

На переговорах стороны также обменялись мнениями о ситуации в мире и регионе, и вопросах, представляющих взаимный интерес; разделяя важность обеспечения безопасности мореплавания и авиации в Восточном море, разрешения споров мирными средствами, на основе норм международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, поддерживали центральную роль АСЕАН в механизмах сотрудничества между АСЕАН и ее партнерами.

ВИА/ИЖВ

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