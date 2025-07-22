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Министр обороны Сингапура посетил Министерство обороны Вьетнама
Генерал армии Фан Ван Зянг высоко оценил результаты двустороннего сотрудничества в области обороны между Вьетнамом и Сингапуром в последнее время. Он отметил, что это сотрудничество стало всесторонним, предметным и внесло важный вклад в укрепление политического доверия между двумя странами. В частности, активно развивался обмен делегациями различных уровней, эффективно функционировали существующие механизмы консультаций, диалога и обмена информацией — особенно в рамках Диалога по вопросам оборонной политики. Яркими примерами остаются сотрудничество между видами вооружённых сил, в области безопасности, морской безопасности и подготовки кадров. Обе стороны активно консультируются и поддерживают друг друга на многосторонних форумах и в соответствующих механизмах.
Министр Фан Ван Зянг выразил искреннюю благодарность Министерству обороны Сингапура за предоставление стипендий для профессиональной и языковой подготовки, а также за приём офицеров ВМС, Береговой охраны и Пограничных войск Вьетнама в Центре обмена информацией по вопросам морской безопасности (IFC). Он также поблагодарил сингапурскую сторону за участие высокопоставленной делегации в торжественном праздновании 80-летия со дня основания Народной армии Вьетнама, 35-летия Всеобщего дня обороны и Международной выставки обороны Вьетнама 2024 года.
Генерал армии Фан Ван Зянг предложил продолжить углубление доверительного, всестороннего и предметного сотрудничества, сосредоточив внимание на следующих направлениях: обмен делегациями всех уровней, особенно высокого; поддержание эффективности действующих механизмов диалога и консультаций; подготовка кадров, сотрудничество между видами вооружённых сил, в области военной медицины; обмен профессиональным опытом, организация встреч молодых офицеров; дальнейшая координация и взаимная поддержка на многосторонних форумах по вопросам обороны и безопасности в рамках АСЕАН, а также на международных мероприятиях, проводимых каждой из сторон.
В свою очередь, министр обороны Сингапура Чан Чун Син выразил благодарность министру Фану Ван Зянгу за тёплый приём и подчеркнул, что в последнее время между министерствами обороны двух стран развивается тесное сотрудничество. Он отметил необходимость дальнейшего углубления двустороннего взаимодействия в оборонной сфере, соответствующего уровню всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Сингапуром.
Министр Чан Чун Син полностью поддержал предложения генерала Фан Ван Зянга, подтвердил готовность принимать вьетнамских офицеров для обучения в Сингапуре и согласился с тем, что обе стороны должны продолжать эффективно поддерживать существующие механизмы консультаций и диалога — особенно в преддверии предстоящего Диалога по вопросам оборонной политики, который пройдёт во Вьетнаме.
В тот же день утром министр обороны Сингапура Чан Чун Син также посетил штаб-квартиру военно-телекоммуникационной группы Viettel.