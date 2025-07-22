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Министр обороны Сингапура посетил Министерство обороны Вьетнама

Утром 22 июля в штаб-квартире Министерства национальной обороны (Ханой) генерал Фан Ван Зянг, член Политбюро ЦК КПВ, заместитель секретаря Центрального военного совета, министр обороны Вьетнама, провел церемонию привествия министра обороны Сингапура Чан Чун Сина, прибывшего в Министерство национальной обороны.
  Министр обороны генерал Фан Ван Зянг и министр обороны Сингапура Чан Чун Синг осматривают строй Почетного караула Вьетнамской народной армии. Фото: ВИА  
 Сразу после церемонии приветствия состоялись официальные переговоры между двумя сторонами.

Генерал армии Фан Ван Зянг высоко оценил результаты двустороннего сотрудничества в области обороны между Вьетнамом и Сингапуром в последнее время. Он отметил, что это сотрудничество стало всесторонним, предметным и внесло важный вклад в укрепление политического доверия между двумя странами. В частности, активно развивался обмен делегациями различных уровней, эффективно функционировали существующие механизмы консультаций, диалога и обмена информацией — особенно в рамках Диалога по вопросам оборонной политики. Яркими примерами остаются сотрудничество между видами вооружённых сил, в области безопасности, морской безопасности и подготовки кадров. Обе стороны активно консультируются и поддерживают друг друга на многосторонних форумах и в соответствующих механизмах.

Министр Фан Ван Зянг выразил искреннюю благодарность Министерству обороны Сингапура за предоставление стипендий для профессиональной и языковой подготовки, а также за приём офицеров ВМС, Береговой охраны и Пограничных войск Вьетнама в Центре обмена информацией по вопросам морской безопасности (IFC). Он также поблагодарил сингапурскую сторону за участие высокопоставленной делегации в торжественном праздновании 80-летия со дня основания Народной армии Вьетнама, 35-летия Всеобщего дня обороны и Международной выставки обороны Вьетнама 2024 года.

Генерал армии Фан Ван Зянг предложил продолжить углубление доверительного, всестороннего и предметного сотрудничества, сосредоточив внимание на следующих направлениях: обмен делегациями всех уровней, особенно высокого; поддержание эффективности действующих механизмов диалога и консультаций; подготовка кадров, сотрудничество между видами вооружённых сил, в области военной медицины; обмен профессиональным опытом, организация встреч молодых офицеров; дальнейшая координация и взаимная поддержка на многосторонних форумах по вопросам обороны и безопасности в рамках АСЕАН, а также на международных мероприятиях, проводимых каждой из сторон.

В свою очередь, министр обороны Сингапура Чан Чун Син выразил благодарность министру Фану Ван Зянгу за тёплый приём и подчеркнул, что в последнее время между министерствами обороны двух стран развивается тесное сотрудничество. Он отметил необходимость дальнейшего углубления двустороннего взаимодействия в оборонной сфере, соответствующего уровню всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Сингапуром.

Министр Чан Чун Син полностью поддержал предложения генерала Фан Ван Зянга, подтвердил готовность принимать вьетнамских офицеров для обучения в Сингапуре и согласился с тем, что обе стороны должны продолжать эффективно поддерживать существующие механизмы консультаций и диалога — особенно в преддверии предстоящего Диалога по вопросам оборонной политики, который пройдёт во Вьетнаме.

В тот же день утром министр обороны Сингапура Чан Чун Син также посетил штаб-квартиру военно-телекоммуникационной группы Viettel.

ИЖВ/ВИА

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