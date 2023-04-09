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Министр обороны принял делегацию Конгресса США

8 апреля министр обороны генерал Фан Ван Жанг устроил в Ханое прием для делегации членов Конгресса США во главе с сенатором Джеффом Меркли.
  На приеме. Фото: ВИА  
8 апреля министр обороны генерал Фан Ван Жанг устроил в Ханое прием для делегации членов Конгресса США во главе с сенатором Джеффом Меркли.

По словам министра, визит делегации членов Конгресса США знаменателен в контексте подготовки двух стран к празднованию 10-летия всестороннего партнерства.

Он подтвердил, что Вьетнам всегда считает США одним из своих важных партнеров и хочет развивать отношения с США на основе уважения независимости, суверенитета и политических институтов друг друга, в интересах обеих стран и во имя мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и мире.

По словам генерала Фан Ван Жанга, двустороннее сотрудничество в области обороны было развернуто в соответствии с разумным динамичным развитием всестороннего партнерства между двумя странами, что дало положительные результаты с точки зрения диалога-консультаций, обмена делегациями, урегулирования последствий войны, обучения, поисково-спасательных операций, миротворческой работы ООН и военной медицины.

Он особо отметил совместную работу по преодолению последствий войны. Через Агентство США по международному развитию (USAID) обе стороны эффективно сотрудничали в таких проектах, как очистка от диоксинов в аэропорту Бьенхоа и поддержка людей с ограниченными возможностями в провинциях, сильно пострадавших от Агента Оранж/диоксина.

Министр Жанг воспользовался случаем, чтобы поблагодарить членов Конгресса США за их вклад в сотрудничество по урегулированию последствий войны, особенно вклад сенатора Патрика Лихи.

Он предложил конгрессменов США обратить внимание и способствовать тому, чтобы Конгресс США продолжал поддерживать реализацию содержания сотрудничества в области обороны между двумя странами, сосредоточив внимание на урегулировании последствий войны, обучении, военной медицине и миротворческой деятельности ООН.

Сенатор Меркли пообещал работать над развитием сотрудничества с Вьетнамом, особенно в области преодоления последствий войны.

По этому случаю Меркли представил Министерству обороны Вьетнама комплект документов, содержащих информацию о вьетнамских солдатах, пропавших без вести во время войны во Вьетнаме.

Министр Жанг, со своей стороны, направил сенатору Патрику Лихи фильм о вкладе сенатора в отношения двух стран.

ВИА

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