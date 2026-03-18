Министр обороны Китая прибыл во Вьетнам для участия в мероприятиях пограничного обмена

Генерал армии Фан Ван Зянг, член Политбюро, заместитель секретаря Центральной военной комиссии, министр национальной обороны Вьетнама, и генерал-полковник Дун Цзюнь, министр обороны Китая, участвуют в обмене. Источник: qdnd.vn

Согласно программе X Вьетнамско-китайского пограничного оборонного дружественного обмена, утром 18 марта генерал-полковник Дун Цзюнь, министр обороны Китая, вместе с делегацией высокого уровня Министерства обороны Китая прибыл во Вьетнам для участия в мероприятиях, проходящих в провинции Куангнинь. Генерал армии Фан Ван Зянг, член Политбюро, заместитель секретаря Центральной военной комиссии, министр национальной обороны Вьетнама, председательствовал на официальной церемонии встречи генерал-полковника Дун Цзюня и членов делегации.



В церемонии приняли участие генерал-полковник Нгуен Чыонг Тханг, член Центрального комитета (ЦК КПВ), заместитель министра национальной обороны; руководство провинции Куангнинь, а также представители руководства Генерального штаба и Главного политического управления Вьетнамской народной армии.



Церемония встречи министра Дун Цзюня и членов делегации прошла торжественно в районе международного пограничного пункта пропуска Монгкай (линия разграничения на мосту Баклуан-1) в атмосфере дружбы и радостного приветствия со стороны многочисленных местных жителей и школьников Вьетнама, встречавших гостей с флагами и цветами.



После церемонии приветствия и осмотра пограничного столба министры Фан Ван Зянг и Дун Цзюнь совместно посадили дерево дружбы на международном пограничном пункте пропуска Монгкай, что стало символом совместных усилий по сохранению и развитию традиций вьетнамско-китайской дружбы и солидарности.



Затем министры Фан Ван Зянг и Дун Цзюнь вместе с членами делегаций приняли участие в церемонии начала строительства Медицинского пункта дружбы в общине Хайшон.



Полковник Ву Ван Хынг, политический комиссар Командования пограничных войск провинции Куангнинь, сообщил, что объект Медицинского пункта дружбы в общине Хайшон представляет собой двухэтажное здание общей площадью 2 450 м², включающее 32 помещения с полным функциональным оснащением: амбулаторно-поликлиническое обслуживание, административные зоны и вспомогательная техническая инфраструктура. Данный объект имеет особо важное значение, способствуя повышению качества медицинского обслуживания и охраны здоровья кадров, военнослужащих и населения на данной территории.



Общий объём инвестиций в проект составляет около 52 млрд донгов за счёт средств Министерства обороны. Полковник Ву Ван Хынг подчеркнул, что строительство будет осуществляться с максимальной ответственностью за сроки, с соблюдением качества и национальных стандартов, с целью скорейшего ввода объекта в эксплуатацию для обслуживания населения приграничной общины Хайшон провинции Куангнинь.



Подчёркивая, что для кадров и жителей общины Хайшон большая честь принимать участие двух министров обороны в церемонии закладки данного объекта, председатель Народного комитета общины Хайшон Ле Ван Кыонг от имени партийных органов, властей и населения выразил искреннюю благодарность Министерству обороны Вьетнама за внимание к приграничным районам.



Кадры и жители общины Хайшон обязались тесно взаимодействовать с соответствующими подразделениями для обеспечения своевременного и качественного строительства, скорейшего ввода объекта в эксплуатацию на благо населения, а также продолжать укреплять дух солидарности, способствуя формированию мирной вьетнамско-китайской границе, дружбе, сотрудничеству и развитию.