Министр обороны Китая посетил 113-ю бригаду специального назначения

Министр национальной обороны Вьетнама генерал Фан Ван Зянг приветствует министра национальной обороны Китая генерал-полковника Дун Цзюня во время его посещения 113-й бригады специального назначения. (Фото: qdnd.vn)

Министр национальной обороны Вьетнама генерал Фан Ван Зянг встретил китайского министра в 113-й бригаде специального назначения. В мероприятии также приняли участие генерал-лейтенант Нгуен Ба Лык, Заместитель начальника генерального штаба Вьетнамской народной армии (ВНА), а также представители войск специального назначения и ряда профильных подразделений Министерства национальной обороны Вьетнама.

В 113-й бригаде специального назначения оба министра обороны заслушали доклад об истории становления, развития и выдающихся достижениях войск специального назначения, которые трижды были удостоены звания «Герой Народных вооружённых сил», а также ряда других престижных наград.

Они также посетили учебно-тренировочные площадки и выставку вооружения и техники, а также посмотрели показательные выступления по боевой подготовке, боевым искусствам и специальным приемам в исполнении офицеров и военнослужащих 113-й бригады специального назначения, включая навыки маскировки, боевые стрельбы из штатного оружия, элементы рукопашного боя спецназа и приемы подрывного дела.

По завершении показательных выступлений оба министра встретились с офицерами и военнослужащими 113-й бригады специального назначения и вручили им подарки в знак признания их усилий и достигнутых успехов.