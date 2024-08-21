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Министр обороны Вьетнама встретился с китайским коллегой

В рамках государственного визита Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента То Лама с супругой в Китай 20 августа в здании Министерства обороны Китая член Политбюро, заместитель секретаря Центральной военной комиссии, Министр обороны Вьетнама генерал армии Фан Ван Жанг провел двустороннюю встречу с Министром обороны Китая генерал-лейтенантом Донг Цзюнем.
  Министр обороны Вьетнама генерал армии Фан Ван Жанг (слева) и Министр обороны Китая генерал-лейтенант Донг Цзюнь. Фото: ВИА  
На двусторонней встрече генерал армии Фан Ван Жанг выразил уверенность, что визит Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента То Лама будет способствовать выводу отношений двух стран на новый этап развития.

По словам вьетнамского министра, отношения между двумя партиями и двумя странами сохраняют позитивную динамику благодаря историческим визитам на высоком уровне покойного Генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга в октябре 2022 года и Генерального секретаря партии, Председателя КНР Си Цзиньпина в декабре 2023 года. В ходе этих визитов обе партии и страны пришли ко многим важным общим пониманиям, установили "новое позиционирование" для двусторонних отношений, укрепили всеобъемлющее стратегическое партнерство и сотрудничество и создали вьетнамско-китайское сообщество с общим будущим, имеющим стратегическое значение по шести основным направлениям, указывающим на более высокий уровень сотрудничества, включая "более содержательное сотрудничество в области обороны и безопасности".

Министр Фан Ван Жанг подчеркнул, что в недавнем прошлом, в соответствии с общим мнением высших руководителей двух стран, обе стороны поощряли и все более углубляли сотрудничество в области обороны между Вьетнамом и Китаем, демонстрируя более "содержательный" характер. Он привел такие примечательные примеры, как 8-й вьетнамско-китайский обмен дружбой по охране границ в апреле 2024 года; обмен делегациями на всех уровнях; сотрудничество в области образования и профессиональной подготовки, сотрудничество между военно-морскими силами, сотрудничество в области управления границами, а также совместные исследовательские и академические обмены.

В ближайшее время, Центральный военный комитет и Министерство обороны Вьетнама желают и впредь совместно с Центральной военной комиссии и Министерством обороны Китая продолжать укреплять и развивать сотрудничество, реализуемое обеими сторонами, и в то же время исследовать возможности и расширять сотрудничество в различных областях, которые представляют интерес для обеих сторон, особенно в оборонной промышленности, образовании и подготовке кадров, партийной работе, политической работе и др.

Выступая на двусторонней встрече, генерал-лейтенант Донг Цзюнь подчеркнул, что укрепление и расширение сотрудничества между военными двух стран во всех аспектах имеет большое стратегическое значение, что обеспечивает строительство Вьетнамско-китайского сообщества с общим будущим, имеющим стратегическое значение.

Для лучшего развития двух стран и победы дела социалистического строительства двух стран требуется, чтобы военные двух стран были стойкими, продолжали развивать сотрудничество в партийных и политических делах; укрепляли сотрудничество в области охраны границ и управления границами как на суше, так и на море; укрепляли прочную основу для развития двух стран.

Воспользовавшись случаем, министр Фан Ван Жанг пригласил руководителей Центральной военной комиссии, министра и руководство Министерства национальной обороны Китая принять участие в праздновании 80-й годовщины основания Народной армии Вьетнама и второй Вьетнамской международной оборонной выставке в декабре 2024 года.

ВИА/ИЖВ

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