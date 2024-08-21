НОВОСТИ
Министр обороны Вьетнама встретился с китайским коллегой
По словам вьетнамского министра, отношения между двумя партиями и двумя странами сохраняют позитивную динамику благодаря историческим визитам на высоком уровне покойного Генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга в октябре 2022 года и Генерального секретаря партии, Председателя КНР Си Цзиньпина в декабре 2023 года. В ходе этих визитов обе партии и страны пришли ко многим важным общим пониманиям, установили "новое позиционирование" для двусторонних отношений, укрепили всеобъемлющее стратегическое партнерство и сотрудничество и создали вьетнамско-китайское сообщество с общим будущим, имеющим стратегическое значение по шести основным направлениям, указывающим на более высокий уровень сотрудничества, включая "более содержательное сотрудничество в области обороны и безопасности".
Министр Фан Ван Жанг подчеркнул, что в недавнем прошлом, в соответствии с общим мнением высших руководителей двух стран, обе стороны поощряли и все более углубляли сотрудничество в области обороны между Вьетнамом и Китаем, демонстрируя более "содержательный" характер. Он привел такие примечательные примеры, как 8-й вьетнамско-китайский обмен дружбой по охране границ в апреле 2024 года; обмен делегациями на всех уровнях; сотрудничество в области образования и профессиональной подготовки, сотрудничество между военно-морскими силами, сотрудничество в области управления границами, а также совместные исследовательские и академические обмены.
В ближайшее время, Центральный военный комитет и Министерство обороны Вьетнама желают и впредь совместно с Центральной военной комиссии и Министерством обороны Китая продолжать укреплять и развивать сотрудничество, реализуемое обеими сторонами, и в то же время исследовать возможности и расширять сотрудничество в различных областях, которые представляют интерес для обеих сторон, особенно в оборонной промышленности, образовании и подготовке кадров, партийной работе, политической работе и др.
Выступая на двусторонней встрече, генерал-лейтенант Донг Цзюнь подчеркнул, что укрепление и расширение сотрудничества между военными двух стран во всех аспектах имеет большое стратегическое значение, что обеспечивает строительство Вьетнамско-китайского сообщества с общим будущим, имеющим стратегическое значение.
Для лучшего развития двух стран и победы дела социалистического строительства двух стран требуется, чтобы военные двух стран были стойкими, продолжали развивать сотрудничество в партийных и политических делах; укрепляли сотрудничество в области охраны границ и управления границами как на суше, так и на море; укрепляли прочную основу для развития двух стран.
Воспользовавшись случаем, министр Фан Ван Жанг пригласил руководителей Центральной военной комиссии, министра и руководство Министерства национальной обороны Китая принять участие в праздновании 80-й годовщины основания Народной армии Вьетнама и второй Вьетнамской международной оборонной выставке в декабре 2024 года.