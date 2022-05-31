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НОВОСТИ

Министр: НС не рассматривал отказ от атомной энергетики

Нет никаких оснований для отказа от плана атомной энергетики, заявил министр промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиен 30 мая в ходе третьей сессии Национального Собрания (НС) 15-го созыва, объясняя идеи депутатов об отмене планов по строительству атомной электростанции в центральной прибрежной провинции Ниньтхуан.

Законодательный орган проголосовал за постановление о приостановке строительства атомной электростанции Ниньтхуан, сказал Нгуен Хонг Зиен, подчеркнув, что постановление было приостановлено, а не отменено.

Министерство промышленности и торговли, партнеры и смежные секторы тщательно изучили и подтвердили, что Ниньтхуан является наиболее подходящим местом для развития атомной энергетики во Вьетнаме.

Уточняя этот вопрос перед НС, Нгуен Хонг Зиен заявил, что атомная энергетика является важным вопросом, решение по которому могут принимать только компетентные органы.

Министерство информационных технологий проинформировало правительство о том, что мир возобновило развитие ядерной энергетики, чтобы выполнить обязательства, взятые на 26-й Конференции сторон Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP26).

Соответственно, чтобы использовать возобновляемые источники энергии, такие как солнечная и ветровая энергия, необходима стабильная энергосистема. В настоящее время электроэнергия во Вьетнаме в основном поступает от угольных или гидроэлектростанций. Однако возможности развития угольной и гидро-электростанции уже исчерпаны. Поэтому крайне важно обратить внимание на ядерную энергетику, сказал Нгуен Хонг Зиен.

Он также отметил, что США и Германия три года назад начали процесс сокращения ядерной энергетики, но в настоящее время разрабатывают дорожную карту по более сильному развитию атомной энергетики как основы для развития и эксплуатации возобновляемых источников энергии.

ВИА

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