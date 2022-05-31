Министр: НС не рассматривал отказ от атомной энергетики

Законодательный орган проголосовал за постановление о приостановке строительства атомной электростанции Ниньтхуан, сказал Нгуен Хонг Зиен, подчеркнув, что постановление было приостановлено, а не отменено.

Министерство промышленности и торговли, партнеры и смежные секторы тщательно изучили и подтвердили, что Ниньтхуан является наиболее подходящим местом для развития атомной энергетики во Вьетнаме.

Уточняя этот вопрос перед НС, Нгуен Хонг Зиен заявил, что атомная энергетика является важным вопросом, решение по которому могут принимать только компетентные органы.

Министерство информационных технологий проинформировало правительство о том, что мир возобновило развитие ядерной энергетики, чтобы выполнить обязательства, взятые на 26-й Конференции сторон Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP26).

Соответственно, чтобы использовать возобновляемые источники энергии, такие как солнечная и ветровая энергия, необходима стабильная энергосистема. В настоящее время электроэнергия во Вьетнаме в основном поступает от угольных или гидроэлектростанций. Однако возможности развития угольной и гидро-электростанции уже исчерпаны. Поэтому крайне важно обратить внимание на ядерную энергетику, сказал Нгуен Хонг Зиен.

Он также отметил, что США и Германия три года назад начали процесс сокращения ядерной энергетики, но в настоящее время разрабатывают дорожную карту по более сильному развитию атомной энергетики как основы для развития и эксплуатации возобновляемых источников энергии.