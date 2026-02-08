Министр: новое оборонное мышление укрепляет защиту Отечества в новую эпоху

Член Политбюро, заместитель секретаря Центрального военной комиссии и Министр обороны генерал армии Фан Ван Зянг выступает на конференции. Фото: ВИА. Член Политбюро, заместитель секретаря Центрального военной комиссии и Министр обороны генерал армии Фан Ван Зянг выступает на конференции. Фото: ВИА



Выступая на национальной общеконференции по усвоению и реализации Резолюции XIV съезда КПВ, Фан Ван Зянг подчеркнул, что национальная оборона направлена на защиту страны, опираясь на совокупную силу всего народа, при этом народные вооружённые силы играют ключевую, стержневую роль. Он отметил, что взгляды на национальную оборону и защиту Отечества составляют важную часть руководящих принципов Партии и её линии руководства, служа ориентиром для всей Партии, народа и вооружённых сил в деле защиты Отечества.

Исходя из всестороннего анализа реальной обстановки и объективной оценки глобальных, региональных и внутренних тенденций, XIV съезд КПВ сформулировал прорывные стратегические ориентиры в сфере национальной обороны, отражающие решимость Партии продвигать развитие страны в новую эпоху, одновременно обновляя оборонное мышление и подходы к защите Отечества в условиях всё более сложной и непредсказуемой динамики безопасности.

По словам Фан Ван Зянга, спустя 40 лет проведения дела «Доймой» (обновления) совокупная мощь страны, её международный авторитет и доверие народа продолжают укрепляться, создавая важные предпосылки для строительства и защиты Отечества. Вместе с тем совершенствование организационной структуры политической системы и принятие ключевых стратегических решений открывают исторические возможности и формируют переломный момент для мощного развития страны в новую эпоху, включая прогресс в подготовке человеческих ресурсов, а также в развитии военного искусства, науки и оборонных технологий.

Вместе с тем, наряду с открывающимися возможностями, задача защиты Отечества сталкивается и с серьёзными вызовами: враждебные силы продолжают попытки подрыва Партии, государства и политического строя, тогда как традиционные и нетрадиционные угрозы безопасности, прежде всего киберугрозы, терроризм, стихийные бедствия и эпидемии, остаются крайне сложными и непредсказуемыми.

Он отметил, что XIV съезд КПВ всесторонне обсудил и принял решения по стратегическим ориентирам в сфере национальной обороны, исходя из обновлённого оборонного мышления и новых подходов.

Говоря о целях в области национальной обороны и защиты Отечества, Фан Ван Зянг отметил, что XIV съезд КПВ подчеркнул требование обеспечить национальные интересы на самом высоком уровне; твёрдо защищать независимость, суверенитет, единство и территориальную целостность; а также защиту Партии, государство, народ и социалистический строй.

Кроме того, съезд дополнил и углубил ряд новых положений, включая защиту безопасности человека, экономической безопасности и кибербезопасности; сохранение международного авторитета и позиции страны; укрепление всенародной обороны, проактивной обороны и общенародного оборонного потенциала; а также поддержание мирной обстановки для развития страны.

Съезд также вновь подтвердил, что укрепление национальной обороны и безопасности в увязке с развитием внешнеполитической деятельности и международной интеграции является ключевой и постоянной задачей. К другим приоритетным направлениям отнесены: строительство сильной и современной всенародной обороны; увязка оборонных построений с социально-экономическим развитием в новых условиях и в рамках новых административных границ; адаптация к новым формам войны и современным способам ведения боевых действий; а также эффективное выполнение задач гражданской обороны при обеспечении достаточной готовности по силам, средствам и планам для выполнения Вооружёнными силами своих задач в мирное время.

Что касается строительства вооружённых сил, XIV съезд КПВ поставил цель сформировать Вьетнамскую народную армию (ВНА), отвечающую требованиям по строительству революционной, регулярной, элитной и современной ВНА. ВНА продолжит эффективно выполнять три основные функции, боевую, трудовую и производственную, одновременно повышая качество подготовки, овладевая современными вооружением и техникой и развивая высококвалифицированные человеческие ресурсы.

Съезд также подчеркнул необходимость прорывов в развитии автономной, опирающейся на собственные силы и современной оборонной промышленности с возможностями двойного назначения; активизации международной интеграции и оборонной дипломатии; а также проактивного и эффективного участия в миротворческих операциях ООН, гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий, гибко, предметно и результативно в рамках как двусторонних, так и многосторонних механизмов.

В заключительном слове Фан Ван Зянг отметил, что новое оборонное мышление и новые подходы к национальной обороне и защите Отечества, закреплённые в документах XIV съезда КПВ, имеют долгосрочное стратегическое значение и создают прочную основу для того, чтобы Партия, народ и вооружённые силы согласованно и эффективно выполняли оборонные задачи, твёрдо защищали Отечество, а также поддерживали политическую стабильность и мирную обстановку для развития страны в новую эпоху.