НОВОСТИ
Министр национальной обороны Вьетнама провел переговоры с кубинским коллегой
В ходе переговоров, состоявшихся после церемонии приветствия, Фан Ван Жанг высоко оценил визит Лопеса Миеры и кубинской делегации, который проходит в рамках Года дружбы Вьетнама и Кубы и в то время, когда две страны отмечают 65–ю годовщину установления дипломатических отношений (2 декабря 1960 – 2025 гг.). По его словам, этот визит еще больше укрепляет давнюю солидарность и традиционную дружбу между Вьетнамом и Кубой в целом и сотрудничество в области обороны между двумя министерствами в частности.
Фан Ван Жанг подчеркнул историческую важность 2 сентября 1945 года - решающего момента в истории Вьетнама, - когда президент Хо Ши Мин зачитал Декларацию независимости, провозгласившую Демократическую Республику Вьетнам, первое народно-демократическое государство в Юго-Восточной Азии и предшественницу сегодняшней Социалистической Республики Вьетнам.
Это событие не только положило конец колониализму и феодализму во Вьетнаме, но и положило начало новой эре национальной независимости и свободы, когда трудящиеся были у власти и контролировали судьбу страны, а эра национальной независимости тесно переплеталась с эрой социализма. Он отметил, что этот поворотный момент вдохновил колонизованные страны и угнетенные народы по всему миру подняться на борьбу за независимость, демократию и социальный прогресс.
Подчеркнув “чистые, лояльные и прочные” отношения между Вьетнамом и Кубой, Фан Ван Жанг подтвердил, что за последние 65 лет они стали образцом искренней и стойкой международной солидарности. По его словам, несмотря на большое географическое расстояние между двумя странами, их народы всегда стояли бок о бок, оказывая неизменную поддержку при любых обстоятельствах.
Он подчеркнул, что Вьетнам никогда не забудет глубокую и искреннюю поддержку, оказанную Кубой в самые сложные периоды ее борьбы за национальное освобождение и воссоединение, а также в нынешних усилиях страны по строительству и защите родины. Фан Ван Жанг процитировал знаменитые слова кубинского лидера Фиделя Кастро: “За Вьетнам Куба готова пролить свою кровь” - вечное выражение, символизирующее глубокие и особые узы между двумя народами.
По словам вьетнамского министра, 31 августа первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес вместе с министром Лопесом Миерой возложили венок к памятнику кубинским военным специалистам - одному из первых завершенных элементов символического мемориального комплекса в Военно-историческом музее Вьетнама. Этот памятник символизирует жизненно важную поддержку, оказанную Кубой во время войн сопротивления Вьетнама, и является жестом глубокого уважения со стороны партии, государства, Вооруженных сил и народа Вьетнама к кубинским товарищам, которые пожертвовали собой ради благородного международного дела. Это также подтверждает давнюю, верную и последовательную дружбу между двумя народами.
Фан Ван Жанг также выразил глубокое сочувствие Вьетнама беспрецедентным вызовам, с которыми в настоящее время сталкивается Куба, подтвердив, что Вьетнам готов сопровождать, поддерживать и сотрудничать с Кубой в пределах своих возможностей.
По словам вьетнамского министра, в последнее время сотрудничество в области обороны всегда было одним из ключевых элементов двусторонних отношений в целом, способствуя укреплению сотрудничества в других областях.
В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о глобальных, региональных и военных событиях в каждой из стран. Генерал Фан Ван Жанг подчеркнул, что Вьетнам, как страна, пережившая много страданий и потерь во время войн, последовательно проводит внешнюю политику независимости, самостоятельность, мира, дружбы, сотрудничества, развития, диверсификации и многосторонности внешних отношений.
Вьетнам готов сотрудничать со странами и международными организациями во имя мира, сотрудничества и развития, проводя оборонную политику “четырех нет” и выступая за разрешение всех споров и разногласий мирными средствами на основе международного права, заявил он, подтвердив, что страна также уважает многосторонние институты, особенно те, которые возглавляемый Организацией Объединенных Наций и АСЕАН.
Выразив глубокую признательность за теплые чувства, которые партия, государство, военные и народ Вьетнама проявляют к Кубе, Альваро Лопес Миера выразил свою привязанность и восхищение прекрасной страной Вьетнам и был впечатлен празднованием 80-й годовщины Августовской революции (19 августа 1945-2025 гг.) и Национальным праздником (2 сентября 1945-2025 гг.).
Кубинский министр заявил, что достижения вьетнамского народа за последние 80 лет служат большим источником поощрения и мотивации для кубинского народа в нынешний период. Куба очень гордится тем, что Вьетнам является братской страной, и всегда готова развивать и укреплять отношения между двумя армиями, внося свой вклад в развитие особой традиционной дружбы между двумя странами.
Основываясь на подписанных соглашениях, обе стороны договорились сосредоточиться на нескольких ключевых областях сотрудничества, включая укрепление обмена делегациями на всех уровнях, особенно на высоком уровне; укрепление сотрудничества в партийной и политической работе в вооруженных силах; активное просвещение общественности и молодого поколения об отношениях между двумя странами и их вооруженными силами по случаю 65-й годовщины установления дипломатических отношений; и активизация сотрудничества в области подготовки кадров и оборонной промышленности.
В завершение встречи министры двух стран подписали трехлетний план сотрудничества на 2026-2028 годы.