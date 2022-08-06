Министр: Модернизация государственной службы для повышения доверия населения к правительству

Участники конференции на совместном фото. Фото: Ван Диеп/ВИА Председательствовала на конференции министр внутренних дел Вьетнама Фам Тхи Тхань Ча, председатель ACCSM 21 . В конференции приняли участие министры, главы делегаций стран АСЕАН, заместитель Генерального секретаря АСЕАН, предстваители трех стран – Китая, Японии и Кореи и более 70 делегатов АСЕАН.

От имени принимающей страны, сообщая о результатах 6-го совещания старших должностных лиц ACCSM 3 (СДЛ 3), состоявшегося 3 августа, заместитель министра внутренних дел Ву Тьиен Тханг сказал: «По состоянию на 3 августа завершено или реализуется 11 проектов/мероприятий (38%), планируется к реализации 21 проект (62%). Пятилетний план работы ACCSM на период 2021–2025 годов все еще выполняется по графике.

Выступая на закрытии ACCSM 3, министр Фам Тхи Тхань Ча сказала, что министры и главы делегаций государственной службы стран-членов АСЕАН 3 обсудили и согласовали многие важные вопросы и поделились многими практическими мерами с целью модернизации гражданской службы, строя сплоченное и адаптивное сообщество АСЕАН. Она также высоко оценила вклад органов государственной службы Китая, Японии и Республики Корея, Секретариата АСЕАН в создании условия для совместного развития, сотрудничества стран АСЕАН, особенно в трудные годы в условиях пандемии COVID-19

На конференциях ACCSM 21 стороны заявили и подтвердили свою решимость успешно реализовать деятельность Плана работы ACCSM на 2021–2025 годы, Декларации АСЕАН в области государственной службы и Рамок стратегического партнерства, чтобы выполнить Видение сообщества на 2025 год, продолжать поддерживать и развивать сотрудничество ACCSM между странами-членами АСЕАН, и со странами-партнерами по диалогу Китаем, Японией, Кореей, в то же время расширить свои отношения с другими партнерами по диалогу АСЕАН, чтобы сделать программу построения государственной службы более современной, ориентированной на людей.

Министр Фам Тхи Тхань Ча также подтвердила, что Министерство внутренних дел Вьетнама как активный и ответственный член Сообщества АСЕАН готово сотрудничать со странами Сообщества АСЕАН и странами-партнерами Китаем, Японией, Республикой Корея, а также с другими партнерами в регионе и мире, в обмене опытом и знаниями о реформе, модернизации государственной службы и в создании сплоченного и адаптивного, ориентированного на людей, социально-ответственного сообщества АСЕАН.