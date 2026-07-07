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Министр Лыонг Там Куанг принял председателя корпорации Yamato (Япония)
Высоко оценив позиции корпорации Yamato — одного из ведущих логистических операторов Японии с более чем столетней историей, министр приветствовал вклад корпорации в социально-экономическое развитие Вьетнама с момента создания её дочерней компании в стране в 2015 году.
Подтвердив курс на превращение международного аэропорта Зябинь в один из ведущих региональных авиационных грузовых хабов, министр Лыонг Там Куанг предложил корпорации Yamato изучить возможности инвестирования в создание складской инфраструктуры и грузовых перевозок в аэропорту, а также рассмотрел перспективы сотрудничества и совместной эксплуатации объектов Yamato с вьетнамскими партнёрами после ввода аэропорта в эксплуатацию.
Кроме того, министр Лыонг Там Куанг выразил поддержку и высоко оценил планы корпорации Yamato совместно с корпорацией FPT создать во Вьетнаме лабораторию искусственного интеллекта (AI) для проведения исследований и внедрения технологий искусственного интеллекта и больших данных в управление цепочками поставок, координацию грузовых перевозок, а также для создания и развития специализированных логистических решений, ориентированных на высокотехнологичные отрасли, прежде всего на полупроводниковую промышленность, развитие которой является одним из приоритетов Вьетнама.
Подчеркнув, что Вьетнам с населением 100 миллионов человек является одним из наиболее динамично развивающихся рынков электронной коммерции в мире и обладает огромным потенциалом для развития логистической отрасли, министр Лыонг Там Куанг предложил корпорации Yamato продолжить расширение инвестиций, строительство крупных логистических центров, финансовых центров и современной логистической инфраструктуры с применением передовых технологий в ключевых экономических регионах Вьетнама, а также рассмотреть возможность приоритетного трудоустройства в системе корпорации вьетнамских специалистов и работников, отличающихся высокой дисциплиной и профессиональной квалификацией.
Министр Лыонг Там Куанг подчеркнул, что Министерство общественной безопасности Вьетнама неизменно будет оказывать содействие корпорации Yamato, обеспечивая благоприятный и прозрачный инвестиционный климат и создавая все необходимые условия для её безопасной и эффективной деятельности в соответствии с законодательством Вьетнама.
Поблагодарив министра Лыонг Там Куанга за оказанный приём, председатель корпорации Yamato Нагао Ютака отметил высокий потенциал развития Вьетнама и подтвердил намерение корпорации продолжить изучение и реализацию ключевых совместных проектов, способствующих дальнейшему укреплению прочных отношений между двумя странами.