Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Министр Лыонг Там Куанг принял председателя корпорации Yamato (Япония)

Во второй половине дня 6 июля в Ханое министр общественной безопасности генерал армии Лыонг Там Куанг, член Политбюро, принял председателя совета директоров японской корпорации Yamato Нагао Ютаку, прибывшего с визитом и для проведения рабочих встреч в Министерстве общественной безопасности Вьетнама.
  Министр общественной безопасности генерал армии Лыонг Там Куанг принимает председателя совета директоров японской корпорации Yamato Нагао Ютаку. Фото: ВИА  
В ходе встречи министр Лыонг Там Куанг выразил удовлетворение позитивным развитием отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Японией, особенно в сферах безопасности, обороны, экономической интеграции и инновационного развития.

Высоко оценив позиции корпорации Yamato — одного из ведущих логистических операторов Японии с более чем столетней историей, министр приветствовал вклад корпорации в социально-экономическое развитие Вьетнама с момента создания её дочерней компании в стране в 2015 году.

Подтвердив курс на превращение международного аэропорта Зябинь в один из ведущих региональных авиационных грузовых хабов, министр Лыонг Там Куанг предложил корпорации Yamato изучить возможности инвестирования в создание складской инфраструктуры и грузовых перевозок в аэропорту, а также рассмотрел перспективы сотрудничества и совместной эксплуатации объектов Yamato с вьетнамскими партнёрами после ввода аэропорта в эксплуатацию.

Кроме того, министр Лыонг Там Куанг выразил поддержку и высоко оценил планы корпорации Yamato совместно с корпорацией FPT создать во Вьетнаме лабораторию искусственного интеллекта (AI) для проведения исследований и внедрения технологий искусственного интеллекта и больших данных в управление цепочками поставок, координацию грузовых перевозок, а также для создания и развития специализированных логистических решений, ориентированных на высокотехнологичные отрасли, прежде всего на полупроводниковую промышленность, развитие которой является одним из приоритетов Вьетнама.

Подчеркнув, что Вьетнам с населением 100 миллионов человек является одним из наиболее динамично развивающихся рынков электронной коммерции в мире и обладает огромным потенциалом для развития логистической отрасли, министр Лыонг Там Куанг предложил корпорации Yamato продолжить расширение инвестиций, строительство крупных логистических центров, финансовых центров и современной логистической инфраструктуры с применением передовых технологий в ключевых экономических регионах Вьетнама, а также рассмотреть возможность приоритетного трудоустройства в системе корпорации вьетнамских специалистов и работников, отличающихся высокой дисциплиной и профессиональной квалификацией.

Министр Лыонг Там Куанг подчеркнул, что Министерство общественной безопасности Вьетнама неизменно будет оказывать содействие корпорации Yamato, обеспечивая благоприятный и прозрачный инвестиционный климат и создавая все необходимые условия для её безопасной и эффективной деятельности в соответствии с законодательством Вьетнама.

Поблагодарив министра Лыонг Там Куанга за оказанный приём, председатель корпорации Yamato Нагао Ютака отметил высокий потенциал развития Вьетнама и подтвердил намерение корпорации продолжить изучение и реализацию ключевых совместных проектов, способствующих дальнейшему укреплению прочных отношений между двумя странами.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Генсек, Президент То Лам принял верительные грамоты послов иностранных государств

Генсек, Президент То Лам принял верительные грамоты послов иностранных государств

6 июля в Президентском дворце Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент Вьетнама То Лам принял Чрезвычайных и Полномочных Послов Португалии, Ирана, Монголии, США и Мьянмы по случаю вручения ими верительных грамот, официально ознаменовавшего начало их дипломатической миссии во Вьетнаме.
ПОДРОБНЕЕ

Top