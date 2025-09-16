Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Министр Лыонг Там Куанг принял помощника Президента России Николая Патрушева

Утром 16 сентября в Ханое генерал Лыонг Там Куанг, член Политбюро, министр общественной безопасности, принял господина Николая Патрушева, помощника Президента, председателя Морской коллегии Российской Федерации.

На встрече, приветствуя господина Николая Патрушева и делегацию Морской коллегии Российской Федерации с визитом и работой в Министерстве общественной безопасности Вьетнама, министр Лыонг Там Куанг подчеркнул, что Вьетнам придаёт особое значение и стремится к дальнейшему укреплению традиционных дружеских отношений и всеобъемлющего стратегического партнёрства с Российской Федерацией во всех сферах.

Министр Лыонг Там Куанг выразил радость в связи с тем, что в последние годы сотрудничество между Вьетнамом и Российской Федерацией продолжает активно развиваться, отвечая интересам обеих стран, становясь бесценным достоянием народов двух государств, а также образцом традиционной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества.

2-vna-potal-bo-truong-cong-an-tiep-tro-ly-tong-thong-chu-tich-hoi-dong-bien-lien-bang-nga-8277775-1.jpg
Министр общественной безопасности Лыонг Там Куанг принял помощника Президента России Николая Патрушева. Фото: ВИА.

В условиях поступательного развития двусторонних отношений сотрудничество в области безопасности и правоохранительной деятельности всегда уделяется особое внимание, оно укрепляется и расширяется, превращаясь в один из ключевых столпов традиционной дружбы и всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Российской Федерацией. Стороны активно реализовали множество совместных мероприятий на основе доверия, практичности, эффективности и всеобъемлющего подхода, добившись значительных результатов.

На встрече стороны договорились продолжать активизировать обмен делегациями на всех уровнях, особенно на высоком, с целью реализации и эффективного использования уже подписанных документов и существующих механизмов сотрудничества; усиливать взаимодействие в сфере безопасности, подготовки кадров; расширять сотрудничество в области научных исследований, применения и передачи технологий; а также поддерживать тесную и эффективную координацию и консультации в рамках международных многосторонних механизмов и форумов по вопросам безопасности.

ИЖВ/ВИА

