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Министр Ле Хоай Чунг принял министра международного развития, малого бизнеса и по вопросам мультикультурализма Австралии
Рассказывая о новых направлениях развития Вьетнама в соответствии с духом третьего пленума Центрального комитета Партии XIV созыва, министр Ле Хоай Чунг подчеркнул, что приоритетами страны являются развитие науки и технологий, инноваций, цифровая трансформация, частного сектора экономики и высококвалифицированных кадров. Эти направления относятся к числу преимуществ Австралии и открывают широкие возможности для дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества.
В ходе встречи министр Ле Хоай Чунг выразил удовлетворение позитивной динамикой развития отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Австралией и высоко оценил результаты реализации Программы действий на 2024–2027 годы, в рамках которой достигнут значительный практический прогресс.
Министр также предложил активизировать взаимодействие в таких сферах, как стратегически важные полезные ископаемые, финансы, морская наука, высокотехнологичная переработка сельскохозяйственной продукции и развитие цепочек поставок, а также расширить сотрудничество в области подготовки кадров по направлениям, отвечающим потребностям Вьетнама на новом этапе развития. Министр высоко оценил Австралию как одного из важных партнёров Вьетнама в области развития и выразил надежду, что австралийская сторона продолжит оказывать поддержку посредством программ официальной помощи развитию (ОПР), направленных на противодействие изменению климата и развитие высококачественной инфраструктуры.
Министр Энн Али подтвердила, что Австралия высоко ценит всё более важную роль и растущий авторитет Вьетнама в регионе, а также намерена и далее эффективно развивать отношения всеобъемлющего стратегического партнёрства в соответствии с приоритетами развития Вьетнама. Она дала высокую оценку новой модели развития Вьетнама, отметив, что она создаёт прочную основу для определения ключевых направлений двустороннего сотрудничества, и подтвердила, что австралийские программы официальной помощи развитию будут и впредь учитывать приоритеты развития Вьетнама.
Министр Энн Али подчеркнула готовность Австралии делиться опытом и знаниями, особенно в области науки и технологий, искусственного интеллекта (ИИ), развития сельскохозяйственных цепочек поставок и других отраслей, в которых Австралия обладает конкурентными преимуществами. Она также отметила, что сотрудничество между Вьетнамом и Австралией не только отвечает интересам обеих стран, но и способствует укреплению мира, стабильности, безопасности и процветания в регионе.
Оба министра также договорились активизировать сотрудничество в сфере подготовки кадров, продолжить тесную координацию в рамках АСЕАН, механизмов сотрудничества по Меконгу и других региональных форматов, способствуя дальнейшему развитию отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Австралией на всё более содержательной, эффективной и устойчивой основе./