Министр Ле Хоай Чунг принял министра международного развития, малого бизнеса и по вопросам мультикультурализма Австралии. Фото: МИД Вьетнама.

В ходе встречи министр Ле Хоай Чунг выразил удовлетворение позитивной динамикой развития отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Австралией и высоко оценил результаты реализации Программы действий на 2024–2027 годы, в рамках которой достигнут значительный практический прогресс.