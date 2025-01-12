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Министр Ле Минь Хоан: Сельское хозяйство должно продвигать многогранные ценности
Министр подчеркнул, что, несмотря на сильные повреждения от тайфуна №3 и наводнений после него, темп роста всей отрасли в 2024 году все еще остается высоким. Общий объем экспорта сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции и торговый профицит всей отрасли установили новые рекорды, составив 62,5 миллиарда долларов США, что на 18,7% больше, чем в прошлом году, и 17,9 миллиарда долларов США, что на 46,8% больше, чем прошлом году.
По словам министра, достигнутые результаты сельского хозяйства и развития сельских районов в 2024 году прежде всего должны быть оценены с уважением к фермерам, особенно тем, кто понес тяжелые потери после тайфуна №3. Победы отрасли - это результат усилий фермеров и предпринимателей.
Достижения отрасли также включают активность местных властей в переходе от мышления, ориентированного на сельскохозяйственное производство, к мышлению об экономике сельского хозяйства. Кроме того, в 2024 году было организовано множество фестивалей и торговых выставок в разных районах страны, включая Шонла, Хынгйен, Хайзыонг, а также в Западном плато (Тэйнгуен) и на юго-востоке. Районы проявили активность и инициативу в установлении рыночных связей. Фермеры также начали осознавать разнообразие рынков. Каждый рынок имеет свои стандарты и нормы, особые условия и технические барьеры.
Благодаря координации между министерствами, ведомствами, ассоциациями отрасли и фермерами, которые одновременно развивают традиционные рынки и открывают новые рынки, сельское хозяйство показало хороший рост, и экспорт сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции установил новый рекорд, составив 62,5 миллиарда долларов США.
Министр рассказал о мерах по продвижению торговли в будущем, отметив, что министерство сельского хозяйства и развития сельских районов продолжит активное продвижение торговли, открытие рынков, переговоры по устранению технических и торговых барьеров и открытие новых рынков для экспорта с использованием официальных каналов для множества сельскохозяйственных товаров в традиционные рынки, а также на рынки с большим экспортным оборотом, такие как Китай, США, ЕС, Россия, Бразилия, Япония, Южная Корея... Особенно важным является открытие новых рынков с большим потенциалом, таких как рынки халяльных продуктов в мусульманских странах, на Ближнем Востоке и в Африке. Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов продолжит работать с другими министерствами, ведомствами, особенно с Министерством промышленности и торговли, для эффективной реализации соглашений о свободной торговле, региональных и двусторонних соглашений с другими странами, а также собирать и предоставлять информацию о предпочтениях и потребностях рынка бизнес-сообществам, фермерам и местным властям. В то же время министерство будет поддерживать и связывать предприятия для участия в продвижении торговли, рекламируя продукцию, разрешенную для экспорта. Поделившись возможностями для роста отрасли и увеличения экспортных ценностей в будущем, министр отметил, что вьетнамское сельское хозяйство хоть и сталкивается с рядом трудностей, обладает огромным нереализованным потенциалом. Вьетнамское сельское хозяйство развивается в направлении цикличного сельского хозяйства, но это только начало. Например, Вьетнам все еще продает рис в сыром виде, хотя помимо риса есть еще такие продукты, как лузга, отруби и солома. Все эти продукты могут быть использованы для производства таких товаров, как субстраты для растений, пеллеты или в сочетании с биопрепаратами для производства органических удобрений.
В 2024 году Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов подписало Протокол о требованиях по проверке и карантину растений и безопасности пищевых продуктов для замороженных дурианов, экспортируемых из Вьетнама в Китай. Это продукт, который поможет Вьетнаму увеличить добавленную стоимость своей продукции, подчеркнул министр. Говоря о целях и задачах на 2025 год, который станет вехой для завершения плана социально-экономического развития на 2021-2025 годы, министр подтвердил, что на данный момент рост сельского хозяйства значительно превысил цели на период 2021-2025 годы. Отрасль сельского хозяйства должна определить задачи на следующий период, чтобы ускориться и сделать еще больше прорывов в эре подъема нации.
Министр подчеркнул, что 2025 год откроет новую главу для вьетнамского сельского хозяйства, с множеством возможностей и вызовов. Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов выбрало тему для 2025 года: «Гибкость в адаптации - раскрытие источников ресурсов - ускорение прорыва»