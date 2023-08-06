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Министр Ле Минь Хоан: Важно активизировать подготовку кадров в соответствии с рынком
Министр Ле Минь Хоан подтвердил, что подготовка и развитие человеческих ресурсов является важной предпосылкой для повышения уровня производства, производительности труда, конкурентоспособности и обеспечения устойчивого развития отрасли, является неизбежной тенденцией и приносит долгосрочную пользу учебным заведениям и агропредприятиям.
По словам министра Ле Минь Хоана, экономическое мышление в сельском хозяйстве — это рыночное мышление, и оно связано с бизнесом. В учебные заведения необходимо привнести новое мышление о рынке и рыночной экономике. Так можно подготовить качественные человеческие ресурсы и в то же время открыть метод обучения - практики: учащиеся и занимаются в вузах и практикуются на предприятиях.
«Активируя образование и обучение, ориентированное на рынок, чтобы сельскохозяйственная продукция могла продаваться, студенты также могут интегрироваться в рыночные процессы», — отметил министр Ле Минь Хоан.
Нго Хонг Жанг, директор Департамента кадров и организации МСХСМ, сказал, что в настоящее время в стране насчитывается около 50 высших учебных заведений со специализированной подготовкой в области сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства и ирригации. При МСХСМ имеет 4 высших учебных заведения и 28 колледжей. По словам Нгуен Тхи Лан, директора Вьетнамской сельскохозяйственной академии, в настоящее время спрос на качественные человеческие ресурсы в сельскохозяйственной отрасли очень высок. Сотрудничество между вузами и предприятиями является необходимой взаимосвязью. Модель треугольника «Правительство — университет — предприятие» создает устойчивое развитие и способствует национальному развитию.
Однако, по словам Нго Хонг Жанга, подготовка кадров для сельскохозяйственного сектора выявила некоторые недостатки и проблемы, такие как доля краткосрочных работников, доля квалифицированных работников пока ниже 5%. В 2022 году доля студентов, обучающихся в областях сельского, лесного, ирригационного и рыбного хозяйства, составляла менее 2% от общего числа около 520.000 студентов по всей стране.
Нгуен Тхи Лан сказала, что для того, чтобы создать мотивацию для предприятий и учебных заведений найти друг друга и устойчиво объединиться, необходимо улучшить механизмы, политику для создания поощрения и поддержки предприятий при участии в процессе подготовки.
Рассказывая о желании улучшить вьетнамское сельское хозяйство, Нгуен Тхи Ча Ми, заместитель председателя совета директоров и генеральный директор PAN Group, также сказала, что для этого требуется особый шаг с точки зрения человеческих ресурсов. Качество человеческих ресурсов необходимо для того, чтобы справиться с цифровым сельским хозяйством и цифровой трансформацией.
По словам Нгуен Тхи Ча Ми, PAN всегда стремится находить человеческие ресурсы для оптимизации своей деятельности в области сельского хозяйства и продовольствия.
На конференции 60 предприятий и 18 вузов подписали соглашения о сотрудничестве в области подготовки кадров и научных исследований.