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Министр иностранных дел Хорватии высоко оценил многообещающий потенциал сотрудничества c Вьетнамом
Хорватия желает расширить культурные, научные и образовательные обмены, чтобы способствовать взаимопониманию и дружбе между двумя народами, сказал он, добавив, что культурная дипломатия играет важную роль в продвижении богатой истории и традиций двух стран, а сотрудничество в области туризма остается одним из главных приоритетов, а усилия направлены на развитие туризма и освещение их природной красоты и культурных достопримечательностей.
Кроме того, Хорватия высоко ценит сотрудничество с Вьетнамом на многосторонних форумах и стремится к совместной работе по решению глобальных проблем, таких как изменение климата, устойчивое развитие и региональная безопасность, сказал министр.
Говоря о потенциальных сферах будущего сотрудничества как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях, министр Гордан Грлич Радман подчеркнул, что у двух стран остается большое количество возможностей. Используя свои сильные стороны и общие ценности, две страны могут построить прочное партнерство, которое принесет пользу обеим странам и внесет позитивный вклад в решение региональных и глобальных проблем.
В рамках отношений между ЕС и АСЕАН по-прежнему важно укреплять сотрудничество по политическим, экономическим вопросам и вопросам безопасности. Хорватия готова поддержать инициативы по развитию диалога и сотрудничества между двумя регионами.
Хорватия надеется на дальнейшую активизацию координации с Вьетнамом в рамках Организации Объединенных Наций (ООН) и готова сотрудничать с этой страной Юго-Восточной Азии в глобальных делах, где у двух стран есть общие интересы. Другие возможные области сотрудничества могут включать снижение уязвимости к изменению климата, которое влияет на права человека местных сообществ, и повышение их устойчивости и адаптации, заявил он.
Далее министр отметил, что одинаковые обязательства двух стран на национальном уровне по реализации Повестки дня 2030 и ее целей устойчивого развития являются хорошей основой для сотрудничества и поддержки Вьетнама и Хорватии на международных форумах на глобальном уровне.
По его словам, для дальнейшего развития двусторонних отношений Вьетнаму и Хорватии необходимо сосредоточиться на ряде важных инициатив и действий, таких как приоритетное укрепление экономического и торгового сотрудничества, активизация дипломатического диалога и визитов на высшем уровне.
Необходимо приложить усилия для облегчения доступа на рынки друг друга, использовать преимущества существующих торговых соглашений и определить новые области сотрудничества, такие как информационные технологии (ИТ), оборонная промышленность или энергетика, добавил он.