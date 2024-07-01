Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Министр иностранных дел Хорватии высоко оценил многообещающий потенциал сотрудничества c Вьетнамом

Хорватия стремится укрепить и диверсифицировать отношения с Вьетнамом в некоторых ключевых областях, уделяя особое внимание экономическому сотрудничеству, используя стратегическое положение Хорватии для развития торговли и инвестиций между двумя странами, по словам представителя хорватского правительства.
  Министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич Радман. Фото: ВИA  
В беседе с Вьетнамским информационным агентством в южной Европе по случаю 30-й годовщины установления двусторонних дипломатических отношений (1 июля 1994-2024 гг.) министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич Радман отметил, что за последние 30 лет двустороннее сотрудничество значительно укрепилось, это нашло отражение в контактах на высоком уровне и обязательствах по экономическим, культурным и дипломатическим вопросам, включая визит вице-президента Вьетнама Во Тхи Ань Суан в Хорватию в октябре 2022 года, политические консультации двух министерств иностранных дел в 2023 и 2024 годах, а также недавнюю встречу двух министров иностранных дел во Франции.

Хорватия желает расширить культурные, научные и образовательные обмены, чтобы способствовать взаимопониманию и дружбе между двумя народами, сказал он, добавив, что культурная дипломатия играет важную роль в продвижении богатой истории и традиций двух стран, а сотрудничество в области туризма остается одним из главных приоритетов, а усилия направлены на развитие туризма и освещение их природной красоты и культурных достопримечательностей.

Кроме того, Хорватия высоко ценит сотрудничество с Вьетнамом на многосторонних форумах и стремится к совместной работе по решению глобальных проблем, таких как изменение климата, устойчивое развитие и региональная безопасность, сказал министр.

Говоря о потенциальных сферах будущего сотрудничества как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях, министр Гордан Грлич Радман подчеркнул, что у двух стран остается большое количество возможностей. Используя свои сильные стороны и общие ценности, две страны могут построить прочное партнерство, которое принесет пользу обеим странам и внесет позитивный вклад в решение региональных и глобальных проблем.

В рамках отношений между ЕС и АСЕАН по-прежнему важно укреплять сотрудничество по политическим, экономическим вопросам и вопросам безопасности. Хорватия готова поддержать инициативы по развитию диалога и сотрудничества между двумя регионами.

Хорватия надеется на дальнейшую активизацию координации с Вьетнамом в рамках Организации Объединенных Наций (ООН) и готова сотрудничать с этой страной Юго-Восточной Азии в глобальных делах, где у двух стран есть общие интересы. Другие возможные области сотрудничества могут включать снижение уязвимости к изменению климата, которое влияет на права человека местных сообществ, и повышение их устойчивости и адаптации, заявил он.

Далее министр отметил, что одинаковые обязательства двух стран на национальном уровне по реализации Повестки дня 2030 и ее целей устойчивого развития являются хорошей основой для сотрудничества и поддержки Вьетнама и Хорватии на международных форумах на глобальном уровне.

По его словам, для дальнейшего развития двусторонних отношений Вьетнаму и Хорватии необходимо сосредоточиться на ряде важных инициатив и действий, таких как приоритетное укрепление экономического и торгового сотрудничества, активизация дипломатического диалога и визитов на высшем уровне.

Необходимо приложить усилия для облегчения доступа на рынки друг друга, использовать преимущества существующих торговых соглашений и определить новые области сотрудничества, такие как информационные технологии (ИТ), оборонная промышленность или энергетика, добавил он.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр принял участие в бизнес-форуме Вьетнама и Республики Корея в Сеуле

Премьер-министр принял участие в бизнес-форуме Вьетнама и Республики Корея в Сеуле

1 июля в Сеуле премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие в бизнес-форуме Вьетнама и Республики Корея (РК), в котором участвовали 500 делегатов из министерств, отраслей, ведомств и предприятий обеих стран.
ПОДРОБНЕЕ

Top