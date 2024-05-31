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Министр иностранных дел принял участие в открытии Вьетнамской бизнес-ассоциации в РК
Он отметил, что в 2022 году две страны установили всеобъемлющее стратегическое партнерство, в рамках которого РК занимает первое место по прямым иностранным инвестициям (ПИИ), второе место по официальной помощи в целях развития (ОПР) и третье место по трудовому и торговому сотрудничеству.
Партия и государство Вьетнама всегда предлагают специальную политику и механизмы для поддержки делового сообщества вьетнамцев, проживающих за рубежом, сказал министр, призвав вьетнамских предпринимателей и фирмы в полной мере использовать преимущества и возможности экономического сотрудничества, укреплять связи с отечественными партнерами и вносить вклад в развитие Вьетнама и всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом-РК.
BAViK, официально признанная Государственным комитетом по делам вьетнамцев, проживающих за рубежом, 21 октября 2023 года, в настоящее время насчитывает более 40 компаний-членов, работающих в различных секторах экономики. Примечательно, что они инвестировали в 29 проектов во Вьетнаме из 421 проекта вьетнамцев, проживающих за рубежом, из 32 стран и территорий.
В тот же день министр Буй Тхань Шон принял участие в диалоге с молодыми вьетнамскими интеллектуалами и учеными, работающими в научно-технических областях в РК. Он сказал представителям интеллигенции, что партия, государство и правительство Вьетнама всегда высоко оценивают экономический, инвестиционный и мозговой потенциал вьетнамцев, проживающих за рубежом.
Министр подчеркнул, что правительство Вьетнама стремится развивать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), искусственный интеллект (ИИ) и полупроводниковую промышленность. Он отметил благоприятную политику и институты для привлечения талантов, поддержки предприятий и подготовки кадров.
Он сообщил представителям интеллигенции вьетнамцев, проживающих за рубежом, что Министерство иностранных дел создало специальную целевую группу по развитию полупроводниковой промышленности, которая готова работать над объединением опыта и технологий вьетнамцев, проживающих за рубежом, с отечественными партнерами в интересах индустриализации и модернизации.
Выразив уверенность в политике и руководящих принципах партии и государства в области национального развития, участники также выдвинули конкретные предложения по развитию научных технологий в стране.