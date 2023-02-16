Министр иностранных дел принял делегацию Делового совета ЕС и Eurocham

На встрече. Фото: baoquocte.vn

На встрече Буй Тхань Шон подтвердил, что Вьетнам всегда придает большое значение всестороннему партнерству и сотрудничеству между Вьетнамом и ЕС, выразив удовлетворение позитивным развитием партнерства и всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и ЕС.

Соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и Европейским союзом (EVFTA) после более чем двух лет реализации создало импульс для сильного роста двухсторонней торговли, стимулируя расширение европейского бизнеса во Вьетнаме.

В настоящее время ЕС является пятым по величине торговым и инвестиционным партнером Вьетнама.

Высоко оценивая роль EU-ABC и EuroCham в качестве моста для развития сотрудничества между европейскими компаниями с АСЕАН и Вьетнамом, министр Буй Тхань Шон предложил, чтобы EU-ABC и EuroCham продолжали поддерживать реализацию EVFTA Вьетнамом и ЕС, чтобы извлекать максимальные выгода от соглашения.

Министр Буй Тхань Шон также предложил EU-ABC и EuroCham ускорить процесс ратификации Соглашения о защите инвестиций между Вьетнамом и Европейским Союзом (EVIPA) государствами-членами ЕС, определить приоритетные области сотрудничества в таких областях, как реагирование на изменение климата, энергетический переход, экономика замкнутого цикла, транспорт и авиация, поощрять европейский бизнес инвестировать во Вьетнаме в области зеленого роста.

От имени EU-ABC и EuroCham г-н Йенс Рубберт, заместитель председателя совета директоров EU-ABC, поблагодарил министра Буй Тхань Шона за то, что он нашел время, чтобы принять делегацию крупных деловых кругов ЕС.

Г-н Йенс Рубберт согласился с тем, что соглашения EVFTA и EVIPA являются важной движущей силой для прочного экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества в ближайшее время, подтвердив, что EU-ABC и EuroCham всегда будут сопровождать вьетнамское правительство в продвижении приоритетов экономического сотрудничества, и поощрении европейской инвестиции и бизнеса во Вьетнаме.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в ряде областей, таких как транспорт, авиация, возобновляемые источники энергии, туризм, развитие человеческих ресурсов, передача технологий и зеленые финансы.

Министерство иностранных дел Вьетнама будет активно координировать свои действия с соответствующими министерствами и секторами для развития торгового и инвестиционного сотрудничества между двумя сторонами.



