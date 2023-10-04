Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Министр иностранных дел приветствует визит госсекретаря Великобритании по делам Шотландии

Министр иностранных дел Буй Тхань Шон 3 октября устроил в Ханое прием для государственного секретаря Великобритании по делам Шотландии Алистера Джека.
  Министр иностранных дел Буй Тхань Шон (справа) принимает государственного секретаря Великобритании по делам Шотландии Алистера Джека. Фото: ВИА  
Министр иностранных дел Буй Тхань Шон 3 октября устроил в Ханое прием для государственного секретаря Великобритании по делам Шотландии Алистера Джека.

На встрече Буй Тхань Шон предложил двум странам продолжать развивать обмен делегациями, эффективно внедрять механизмы двустороннего сотрудничества, поддерживать тесное сотрудничество на многосторонних форумах и поощрять британские предприятия, в том числе из Шотландии, инвестировать в финансы, науку и технологии, инновации, зеленую трансформацию и в энергетический переход во Вьетнаме.

Он поздравил Великобританию с официальным присоединением к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) и высоко оценил ее роль в содействии создания рамок партнерства по справедливому энергетическому переходу между Вьетнамом и международными партнерами. Он предложил Великобритании продолжать поддерживать Вьетнам в создании институтов и политики; стимулировать подготовку кадров и передачу технологий в процессе зеленой трансформации и устойчивого развития; и укреплять сотрудничество в области образования и профессиональной подготовки, включая совместное учебное сотрудничество с шотландскими университетами.

Согласившись с предложениями вьетнамского министра, Алистер Джек подтвердил, что Великобритания продолжит оказывать поддержку Вьетнаму в реагировании на изменение климата и развитии возобновляемых источников энергии и зеленого финансирования.

Вьетнам является важным партнером Великобритании в регионе, и между двумя странами существует высокое политическое доверие, добавил он.

Что касается проблемы Восточного моря, то оба министра согласились с тем, что обеспечение безопасности и свободы судоходства и авиации на море играет важную роль для процветающего развития региона и всего мира; и что все споры должны решаться мирным путем посредством диалога и на основе соблюдения международного права, особенно Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву (ЮНКЛОС) 1982 года.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Лаокай привлек более 6 миллионов посетителей за девять месяцев 2023 года

Лаокай привлек более 6 миллионов посетителей за девять месяцев 2023 года

Число посетителей, прибывших в северную провинцию Лаокай за первые девять месяцев этого года, достигло рекордной отметки - более шести миллионов человек, что на 71% больше, чем за аналогичный период прошлого года, благодаря мерам по стимулированию туристического спроса
ПОДРОБНЕЕ

Top