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Министр иностранных дел приветствует визит госсекретаря Великобритании по делам Шотландии
На встрече Буй Тхань Шон предложил двум странам продолжать развивать обмен делегациями, эффективно внедрять механизмы двустороннего сотрудничества, поддерживать тесное сотрудничество на многосторонних форумах и поощрять британские предприятия, в том числе из Шотландии, инвестировать в финансы, науку и технологии, инновации, зеленую трансформацию и в энергетический переход во Вьетнаме.
Он поздравил Великобританию с официальным присоединением к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) и высоко оценил ее роль в содействии создания рамок партнерства по справедливому энергетическому переходу между Вьетнамом и международными партнерами. Он предложил Великобритании продолжать поддерживать Вьетнам в создании институтов и политики; стимулировать подготовку кадров и передачу технологий в процессе зеленой трансформации и устойчивого развития; и укреплять сотрудничество в области образования и профессиональной подготовки, включая совместное учебное сотрудничество с шотландскими университетами.
Согласившись с предложениями вьетнамского министра, Алистер Джек подтвердил, что Великобритания продолжит оказывать поддержку Вьетнаму в реагировании на изменение климата и развитии возобновляемых источников энергии и зеленого финансирования.
Вьетнам является важным партнером Великобритании в регионе, и между двумя странами существует высокое политическое доверие, добавил он.
Что касается проблемы Восточного моря, то оба министра согласились с тем, что обеспечение безопасности и свободы судоходства и авиации на море играет важную роль для процветающего развития региона и всего мира; и что все споры должны решаться мирным путем посредством диалога и на основе соблюдения международного права, особенно Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву (ЮНКЛОС) 1982 года.