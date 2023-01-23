Министр иностранных дел назвал шесть приоритетов дипломатического сектора в 2023 году

Министр иностранных дел Буй Тхань Шон. Фото: ВИА

Он указал, что сложные и непредсказуемые события в мировой экономике в 2023 году будут представлять больше скрытых трудностей, чем в прошлом году. Тем временем Вьетнам продвигается к реализации целей развития, установленных на 13-м Национальном съезде Партии, и планов социально-экономического развития на 2021-2025 годы.