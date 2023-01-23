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Министр иностранных дел назвал шесть приоритетов дипломатического сектора в 2023 году
При этом дипломатический сектор приложит все усилия для реализации шести приоритетов, сказал он.
Во-первых, отрасль продолжит укреплять стабильную, мирную и благоприятную внешнюю среду для развития; существенным образом укреплять отношения с соседними странами, державами, стратегическими и всеобъемлющими партнерами, традиционными друзьями и другими важными партнерами для укрепления политического доверия и общих интересов; усилить и поднять дипломатию, активную, всестороннюю и интенсивную интеграцию в мир и повысить роль Вьетнама в создании и формировании институтов; активно участвовать в деятельности Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), субрегиона Меконга и Организации Объединенных Наций; эффективно использовать инициативы в области развития и активно участвовать в создании новых правил и стандартных рамок; усилить дипломатию для обеспечения цифровой трансформации, зеленого перехода и реагирования на изменение климата; активно, гибко и эффективно реагировать на новые инициативы в области подключения в регионе.
Во-вторых, продолжил министр, дипломатический сектор поможет поддерживать макроэкономическую стабильность и социально-экономическое развитие в условиях рисков рецессии, с которыми сталкивается мировая экономика; поощрять экономическую дипломатию на службе развития; активно схватывать и предлагать меры по стабилизации макроэкономики; повысить эффективность международной экономической интеграции; расширять экспортные рынки и партнеров экспортировать продукцию, рынки и партнеров.
Это поможет позиционить Вьетнам в трансформации глобальных цепочек поставок и переходе к зеленой экономике, чтобы подготовиться к захвату и оптимизации новых тенденций развития; использовать помощь других стран в устойчивой реструктуризации сельского хозяйства, изменении цепочки поставок, цифровой трансформации и переходе к энергетике; и эффективно использовать подписанные соглашения о свободной торговле, особенно Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) и Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (RCEP).
В-третьих, этот сектор будет укреплять координацию дипломатии с обороной и безопасностью путем изучения ситуации в Восточном море и сухопутной границе, активного развития сотрудничества с соответствующими странами, своевременной борьбы и эффективного предотвращения любого нарушения суверенитета, территории, суверенных прав и законные интересы, активизации переговоров по эффективному и действенному кодексу поведения в Восточном море, соответствующему международному праву, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС); активно, гибко и своевременно бороться с искажающими высказываниями, направленными на подрыв идеологии, внесение внутреннего раскола, возбуждение противодействия со стороны враждебных и реакционных сил.
В-четвертых, будет продвигаться современная и всесторонняя дипломатия с усилением координации между партией, государством, Национальным собранием и народной дипломатией. Сектор будет работать над обеспечением последовательного лидерства партии, концентрированного управления государством, а также тесной и согласованной координации между всеми столпами и силами, участвующими во внешних делах.
В-пятых, в этом секторе также будет задействована роль дипломатии в защите Отечества на раннем этапе и издалека; расширить изучение, прогнозирование и прямые стратегии, особенно по вопросам и долгосрочным последствиям для национальной безопасности и развития; и продолжать реализацию основных планов и стратегий в области дипломатии, безопасности и обороны.
И последнее, но не менее важное: создать контингент всесторонних с точки зрения политики, мысли, морали, мужества и мудрости с современным и профессиональным стилем работы и творчества. Особое внимание будет уделено партийному строительству и исправлению, кадровому делу; подготовка экспертов регионального и международного уровня; консолидация бережливого, научного и эффективного аппарата для сектора; и ускорение модернизации и цифровой трансформации, министр подчеркнул.