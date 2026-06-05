НОВОСТИ
Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг провёл переговоры с министром иностранных дел Анголы Тете Антониу
Проинформировав об основных достижениях социально-экономического развития Вьетнама за 40 лет политики обновления (Доймой) и о внешнеполитическом курсе после XIV съезда Коммунистической партии Вьетнама, министр Ле Хоай Чунг подчеркнул, что в нынешних международных условиях и в свете нового положения страны Вьетнам неизменно дорожит традиционными дружественными, братскими и товарищескими отношениями с Анголой.
Министр Ле Хоай Чунг предложил сторонам и далее укреплять политическое доверие посредством обмена делегациями высокого уровня, регулярно и эффективно поддерживать существующие механизмы сотрудничества, прежде всего Межправительственную комиссию Вьетнам – Ангола и механизм политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран.
Говоря о двустороннем сотрудничестве, министр Ле Хоай Чунг предложил министерствам иностранных дел двух стран активно выполнять роль связующего звена с профильными ведомствами в целях повышения качества, эффективности и диверсификации форм сотрудничества в таких приоритетных областях, как энергетика, сельское хозяйство, образование, здравоохранение, наука и технологии, добыча полезных ископаемых и другие.
Министр предложил Анголе создавать благоприятные условия для участия вьетнамских предприятий в нефтегазовых и энергетических проектах в Анголе, выразил надежду на активную координацию сторон в реализации сотрудничества Юг – Юг в сельском хозяйстве в двустороннем, трёхстороннем или четырёхстороннем форматах, а также в рамках государственно-частного партнёрства, продолжение обмена специалистами в сферах образования и здравоохранения и расширение сотрудничества в области развития науки и технологий.
Министр Ле Хоай Чунг также предложил правительству Анголы и впредь уделять внимание созданию благоприятных условий, обеспечению безопасности и стабильной деятельности вьетнамских предприятий и общины вьетнамцев в Анголе, чтобы они могли вносить практический вклад в развитие обеих стран.
Министр иностранных дел Анголы Тете Антониу выразил радость в связи со своим первым визитом во Вьетнам, передал дружественное послание Президента Анголы Жоау Мануэла Гонсалвеша Лоренсу Генеральному секретарю ЦК КПВ, Президенту То Ламу и поблагодарил Премьер-министра Ле Минь Хынга и министра иностранных дел Ле Хоай Чунга за тёплый и торжественный приём.
Выразив восхищение достижениями Вьетнама в социально-экономическом развитии и высоко оценив ценную поддержку правительства и народа Вьетнама как до обретения Анголой независимости, так и в особенно трудный период гражданской войны, министр иностранных дел Анголы подчеркнул, что Ангола всегда придаёт большое значение отношениям с Вьетнамом и рассчитывает на дальнейшее сопровождение и поддержку со стороны Вьетнама на новом этапе развития страны. Министр отметил, что ангольская сторона особенно высоко оценивает государственный визит Президента Лыонг Кыонга в Анголу в августе 2025 года, открывший новый этап в развитии двусторонних отношений.
Рассказывая о ситуации в Анголе, министр Тете Антониу сообщил, что правительство страны активно проводит реформы экономической политики с целью диверсификации экономики, создания ещё более благоприятного инвестиционного климата для иностранных инвесторов и модернизации сельского хозяйства, а также призвал вьетнамские предприятия изучать возможности инвестирования и ведения бизнеса в Анголе.
Согласившись с предложениями министра Ле Хоай Чунга, министр Тете Антониу заявил, что поручит Министерству иностранных дел Анголы тесно взаимодействовать с соответствующими органами двух стран для эффективной реализации программ и проектов сотрудничества в области сельского хозяйства, содействия стабильной и долгосрочной деятельности вьетнамских предприятий в Анголе и других направлений, способствующих приданию двустороннему сотрудничеству ещё большей практической направленности и эффективности.
Главы внешнеполитических ведомств также согласились с необходимостью ускорить переговорный процесс и приложить усилия для подписания в 2026 году важных правовых документов, которые создадут основу для стабильного и долгосрочного экономического сотрудничества и защиты законных интересов предприятий, прежде всего Соглашения об избежании двойного налогообложения и Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций.
Обсуждая региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, министры подтвердили необходимость продолжать традиции координации и взаимной поддержки на международных и региональных форумах, а также укреплять практическое сотрудничество с региональными организациями, членами которых являются обе страны, такими как Африканский союз (АС) и АСЕАН, и совместно противодействовать вызовам в сфере нетрадиционной безопасности, транснациональной преступности и другим проблемам в интересах народов двух государств, во имя мира, стабильности и развития в соответствующих регионах и во всём мире.