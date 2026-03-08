Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг провёл переговоры с Генсекретарём МОФ Луиз Мушикивабо

6 марта в штаб-квартире Министерства иностранных дел член Политбюро, министр иностранных дел Ле Хоай Чунг провёл переговоры с Генеральным секретарём Международной организации Франкофонии (МОФ) Луиз Мушикивабо, находящейся во Вьетнаме с рабочим визитом.

Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг принимает Генсекретаря МОФ Луиз Мушикивабо (Фото: ВИА)

В ходе переговоров министр иностранных дел Ле Хоай Чунг проинформировал о результатах XIV съезда Коммунистической партии Вьетнама, а также представил основные достижения страны в социально-экономическом развитии и ориентиры развития Вьетнама в новую эпоху, включая внешнеполитический курс на предстоящий период.

Министр подчеркнул, что Вьетнам всегда придаёт большое значение сотрудничеству с Франкофонным сообществом, и выразил удовлетворение тем, что сотрудничество между Вьетнамом и Франкофонией продолжает укрепляться и развиваться.

Ле Хоай Чунг высоко оценил роль и вклад Франкофонии, отметив, что как активный и ответственный член Франкофонного сообщества Вьетнам будет и впредь вносить вклад в общие усилия Франкофонии по продвижению мира, стабильности и устойчивого развития в государствах-членах и в мире.

Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг и Генсекретарь МОФ обсудили приоритеты Франкофонного сообщества на ближайшее время, а также меры по дальнейшему развитию сотрудничества между Вьетнамом и МОФ.

Министр предложил МОФ усилить экономическое направление сотрудничества, в том числе содействовать развитию взаимодействия между Вьетнамом и франкофонными странами в областях науки и технологий, цифровой трансформации, культуры и образования, а также расширять сотрудничество с африканскими государствами — членами Франкофонии и укреплять преподавание французского языка во Вьетнаме. Вьетнам также готов продвигать двусторонние и трёхсторонние форматы сотрудничества с франкофонными странами.

Генсекретарь Луиз Мушикивабо поздравила Вьетнам с достижениями в социально-экономическом развитии и международной интеграции, а также высоко оценила роль и активный вклад Вьетнама в деятельность Франкофонного сообщества.

Отмечая, что международная обстановка в целом и франкофонное пространство в частности, а также система многостороннего сотрудничества сталкиваются сегодня со многими вызовами, Генсекретарь подчеркнула намерение вместе с Вьетнамом и другими государствами-членами укреплять сотрудничество и солидарность в целях продвижения мира, стабильности, сотрудничества и процветания.

Она также подтвердила готовность продолжать развивать сотрудничество с Вьетнамом, особенно в сферах образования, подготовки кадров, устойчивого экономического развития, экономического и торгового взаимодействия с африканскими странами, и выразила надежду на увеличение числа вьетнамских специалистов, работающих в МОФ.

Стороны договорились активизировать координацию в подготовке к предстоящему Саммиту Франкофонии в Камбодже, рассматривая его как важную возможность для дальнейшего укрепления солидарности в франкофонном сообществе, продвижения мира и устойчивого развития, а также придания нового импульса франкофонному сотрудничеству в регионе.

Рабочий визит Генсекретаря МОФ Луиз Мушикивабо во Вьетнам проходит в рамках её поездки по региону для подготовки к 20-му Саммиту Франкофонии, который состоится в ноябре 2026 года в Камбодже.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Вьетнам привлекает крупных инвесторов в сегменте люксовых брендов

Вьетнам привлекает крупных инвесторов в сегменте люксовых брендов

Рынок брендированной недвижимости (branded residences) во Вьетнаме переживает важный поворотный момент, демонстрируя заметный сдвиг от курортного сегмента к городским проектам в г. Хошимине и Ханое.
ПОДРОБНЕЕ

Top