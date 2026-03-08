Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг провёл переговоры с Генсекретарём МОФ Луиз Мушикивабо

В ходе переговоров министр иностранных дел Ле Хоай Чунг проинформировал о результатах XIV съезда Коммунистической партии Вьетнама, а также представил основные достижения страны в социально-экономическом развитии и ориентиры развития Вьетнама в новую эпоху, включая внешнеполитический курс на предстоящий период.

Министр подчеркнул, что Вьетнам всегда придаёт большое значение сотрудничеству с Франкофонным сообществом, и выразил удовлетворение тем, что сотрудничество между Вьетнамом и Франкофонией продолжает укрепляться и развиваться.

Ле Хоай Чунг высоко оценил роль и вклад Франкофонии, отметив, что как активный и ответственный член Франкофонного сообщества Вьетнам будет и впредь вносить вклад в общие усилия Франкофонии по продвижению мира, стабильности и устойчивого развития в государствах-членах и в мире.

Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг и Генсекретарь МОФ обсудили приоритеты Франкофонного сообщества на ближайшее время, а также меры по дальнейшему развитию сотрудничества между Вьетнамом и МОФ.

Министр предложил МОФ усилить экономическое направление сотрудничества, в том числе содействовать развитию взаимодействия между Вьетнамом и франкофонными странами в областях науки и технологий, цифровой трансформации, культуры и образования, а также расширять сотрудничество с африканскими государствами — членами Франкофонии и укреплять преподавание французского языка во Вьетнаме. Вьетнам также готов продвигать двусторонние и трёхсторонние форматы сотрудничества с франкофонными странами.