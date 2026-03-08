НОВОСТИ
Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг провёл переговоры с Генсекретарём МОФ Луиз Мушикивабо
В ходе переговоров министр иностранных дел Ле Хоай Чунг проинформировал о результатах XIV съезда Коммунистической партии Вьетнама, а также представил основные достижения страны в социально-экономическом развитии и ориентиры развития Вьетнама в новую эпоху, включая внешнеполитический курс на предстоящий период.
Министр подчеркнул, что Вьетнам всегда придаёт большое значение сотрудничеству с Франкофонным сообществом, и выразил удовлетворение тем, что сотрудничество между Вьетнамом и Франкофонией продолжает укрепляться и развиваться.
Ле Хоай Чунг высоко оценил роль и вклад Франкофонии, отметив, что как активный и ответственный член Франкофонного сообщества Вьетнам будет и впредь вносить вклад в общие усилия Франкофонии по продвижению мира, стабильности и устойчивого развития в государствах-членах и в мире.
Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг и Генсекретарь МОФ обсудили приоритеты Франкофонного сообщества на ближайшее время, а также меры по дальнейшему развитию сотрудничества между Вьетнамом и МОФ.
Министр предложил МОФ усилить экономическое направление сотрудничества, в том числе содействовать развитию взаимодействия между Вьетнамом и франкофонными странами в областях науки и технологий, цифровой трансформации, культуры и образования, а также расширять сотрудничество с африканскими государствами — членами Франкофонии и укреплять преподавание французского языка во Вьетнаме. Вьетнам также готов продвигать двусторонние и трёхсторонние форматы сотрудничества с франкофонными странами.
Генсекретарь Луиз Мушикивабо поздравила Вьетнам с достижениями в социально-экономическом развитии и международной интеграции, а также высоко оценила роль и активный вклад Вьетнама в деятельность Франкофонного сообщества.
Отмечая, что международная обстановка в целом и франкофонное пространство в частности, а также система многостороннего сотрудничества сталкиваются сегодня со многими вызовами, Генсекретарь подчеркнула намерение вместе с Вьетнамом и другими государствами-членами укреплять сотрудничество и солидарность в целях продвижения мира, стабильности, сотрудничества и процветания.
Она также подтвердила готовность продолжать развивать сотрудничество с Вьетнамом, особенно в сферах образования, подготовки кадров, устойчивого экономического развития, экономического и торгового взаимодействия с африканскими странами, и выразила надежду на увеличение числа вьетнамских специалистов, работающих в МОФ.
Стороны договорились активизировать координацию в подготовке к предстоящему Саммиту Франкофонии в Камбодже, рассматривая его как важную возможность для дальнейшего укрепления солидарности в франкофонном сообществе, продвижения мира и устойчивого развития, а также придания нового импульса франкофонному сотрудничеству в регионе.
Рабочий визит Генсекретаря МОФ Луиз Мушикивабо во Вьетнам проходит в рамках её поездки по региону для подготовки к 20-му Саммиту Франкофонии, который состоится в ноябре 2026 года в Камбодже.