Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг провёл переговоры со Специальным посланником, министром иностранных дел Кубы

Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг провёл переговоры со Специальным посланником Партии и Правительства Кубы, товарищем Бруно Родригесом Паррильей. Фото: ВИА

2 февраля в штаб-квартире Центрального комитета Партии член Политбюро, министр иностранных дел Ле Хоай Чунг провёл переговоры со Специальным посланником Коммунистической партии Кубы и Государства Республики Куба, членом Политбюро, министром иностранных дел товарищем Бруно Родригесом Паррильей в рамках его визита во Вьетнам с 1 по 3 февраля 2026 года.

В ходе переговоров стороны проинформировали друг друга о положении дел в каждой из стран, обменялись ориентирами и мерами по укреплению традиционной солидарности, особой дружбы и всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и Кубой, а также обсудили вопросы тесного сочетания партийной дипломатии, государственной дипломатии и народной дипломатии в новых условиях, наряду с представляющими взаимный интерес региональными и международными проблемами.

Открывая переговоры в атмосфере товарищеской близости и взаимного доверия, министр Ле Хоай Чунг проинформировал о ключевых итогах XIV Всевьетнамского съезда Коммунистической партии Вьетнама. Министр подчеркнул, что съезд прошёл с большим успехом, избрал Центральный комитет, Политбюро и Секретариат нового созыва с исключительно высоким уровнем единства, а также утвердил стратегические документы, определившие цели вывода страны в эпоху подъёма и стремления к достижению ориентиров 2030 и 2045 годов, намеченных Партией.

Товарищ министр Бруно Родригес выразил радость в связи с возвращением во Вьетнам в качестве Специального посланника Партии и Государства Кубы и главы первой латиноамериканской делегации, прибывшей поздравить Вьетнам с успешными итогами XIV съезда Коммунистической партии Вьетнама и 96-й годовщиной со дня основания Партии. Он искренне поблагодарил за предоставленную информацию об итогах съезда и подтвердил, что его успех является не только победой вьетнамского народа, но и мощным источником вдохновения, ценным практическим опытом для Коммунистической партии и народа Кубы в процессе строительства и защиты Родины.

Стороны высоко оценили результаты реализации серии памятных мероприятий в каждой из стран в рамках «Года дружбы Вьетнам – Куба» 2025 года, приуроченного к 65-летию установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Кубой, и вновь подтвердили, что партийная дипломатия является ключевой политической основой, определяющей общее направление двусторонних отношений.

Оба министра договорились рекомендовать высшему руководству двух стран активизировать обмен делегациями и контакты на всех уровнях; углублять теоретический и практический обмен опытом в области партийного строительства, подготовки и планирования кадров стратегического уровня, опыта обновления, экономического развития и международной интеграции; а также согласовать разработку плана сотрудничества между двумя Партиями и двумя Государствами на предстоящий период.

Министр Ле Хоай Чунг и министр Бруно Родригес также договорились усилить ключевую роль министерств иностранных дел двух стран в консультировании и координации реализации механизмов сотрудничества, прежде всего в конкретизации и создании механизмов продвижения приоритетных проектов в сферах продовольствия, энергетики и фармацевтики, обеспечивая их практическую и эффективную реализацию в соответствии с договорённостями на высшем уровне, достигнутыми в ходе государственного визита Генерального секретаря То Лама на Кубу в сентябре 2024 года и государственного визита Первого секретаря, Президента Диас-Канеля во Вьетнам в сентябре 2025 года.

В сфере народной дипломатии министры выразили уверенность, что она является прочной основой двусторонних отношений, и предложили дружественным и общественно-политическим организациям двух стран продолжать обновление содержания и форм деятельности, усиливать воспитание молодого поколения в духе героической истории и искренней, верной дружбы между Вьетнамом и Кубой.

Стороны обменялись углублёнными оценками текущей мировой обстановки, характеризующейся быстрыми, сложными и трудно прогнозируемыми изменениями, выразили высокий уровень согласия в подходах к глобальным вопросам и подтвердили важность поддержания мира, стабильности, верховенства права и мирного урегулирования споров на основе международного права и Устава Организации Объединённых Наций.

Говоря о дальнейших ориентирах, стороны подтвердили намерение укреплять многостороннее сотрудничество, тесно координировать позиции и оказывать взаимную поддержку на важных международных форумах, прежде всего в Организации Объединённых Наций и Движении неприсоединения, подчеркнув приверженность совместному, активному и ответственному вкладу в укрепление мирной, стабильной и развивающейся среды в обоих регионах — Юго-Восточной Азии и Латинской Америке – Карибском бассейне.

Специальный посланник, министр иностранных дел Кубы выразил глубокую признательность за неизменную солидарность Вьетнама и подтвердил, что Куба приложит все усилия совместно с Вьетнамом для дальнейшего развития и укрепления этих образцовых отношений.

По этому случаю министр иностранных дел Ле Хоай Чунг вновь подтвердил принципиальную и последовательную позицию Вьетнама в призыве к полному прекращению блокады против Кубы. Специальный посланник, министр иностранных дел Кубы с уважением пригласил министра иностранных дел Ле Хоай Чунга в ближайшее время вновь посетить Кубу в удобный момент; министр Ле Хоай Чунг с готовностью принял приглашение.