НОВОСТИ

Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг принял группу послов африканских стран во Вьетнаме

21 мая 2026 года в штаб-квартире Министерства иностранных дел Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг принял и провёл рабочую встречу с Группой послов африканских стран во Вьетнаме. По случаю 63-й годовщины Дня Африки (25 мая 1963 года — 25 мая 2026 года) Министр Ле Хоай Чунг направил тёплые поздравления правительствам и народам африканских государств, а также всей африканской общине, проживающей и работающей во Вьетнаме.
  Общий вид встречи. Фото: VNA  
Напомнив об исторических связях, когда Президент Хо Ши Мин вместе с африканскими политическими деятелями участвовал в создании движения против империализма, Министр отметил, что эта историческая связь стала основой особой близости между Вьетнамом и странами Африки, которые неизменно проявляют солидарность и взаимную поддержку со времени обретения национальной независимости и до сегодняшнего дня.

Высоко оценив потенциал, международное положение и дух солидарности и единства всего африканского континента, Министр Ле Хоай Чунг подчеркнул необходимость укрепления взаимного доверия и взаимопонимания как основы отношений между Африкой и Вьетнамом.

Министр предложил совместно искать конкретные меры по развитию практического сотрудничества в таких сферах, как экономика, торговля, инвестиции, туризм, энергетика, продовольственная безопасность, здравоохранение, нетрадиционные вызовы безопасности, а также взаимодействие на многосторонних форумах. Министр также предложил сторонам совместно обсуждать и вырабатывать эффективные механизмы сотрудничества, включая двусторонние и трёхсторонние форматы, для обмена опытом и инициативами.

Поблагодарив Министра Ле Хоай Чунга за тёплый приём, Посол Марокко Джамаль Шуайби, глава Группы послов и временных поверенных африканских стран во Вьетнаме, поздравил Вьетнам с успешным проведением XIV Всевьетнамского съезда Партии, а также выборов депутатов Национального собрания и народных советов всех уровней XVI созыва, выразив высокую оценку достижениям Вьетнама в социально-экономическом развитии и его всё более высокому международному авторитету.

Послы подчеркнули, что африканские страны высоко оценивают потенциал Вьетнама, рассматривают его как надёжного партнёра и модель развития, а также заинтересованы в дальнейшем расширении сотрудничества в таких областях, как продовольственная безопасность, здравоохранение, переработка полезных ископаемых, развитие потенциала, образование и подготовка кадров, туризм.

Согласившись с мнением Министра Ле Хоай Чунга о необходимости поиска эффективных механизмов сотрудничества, послы предложили сторонам совершенствовать правовую базу и планы действий по сотрудничеству с соответствующими механизмами оценки, а также создавать благоприятные условия для торговли, поездок и гуманитарных обменов.

Министр Ле Хоай Чунг отметил и высоко оценил инициативы Группы послов африканских стран во Вьетнаме, особенно инициативы по содействию переговорам о соглашениях о свободной торговле, созданию Африканской торгово-промышленной палаты во Вьетнаме и укреплению сотрудничества между Африканским союзом и АСЕАН. Министр предложил Группе послов и временных поверенных африканских стран активно координировать действия с подразделениями Министерства иностранных дел и на регулярной основе обмениваться мнениями по вопросам сотрудничества.

В завершение встречи Министр Ле Хоай Чунг выразил уверенность, что Группа послов африканских стран продолжит эффективно выполнять роль моста, способствующего выводу отношений сотрудничества между Вьетнамом и Африкой на новый уровень в интересах реализации целей развития обеих сторон.

ИЖВ/ВИА

Церемония встречи генерала армии Фан Ван Зянга в России

21 мая в штаб-квартире Министерства обороны России министр обороны Андрей Белоусов провёл церемонию встречи генерала армии Фан Ван Зянга, члена Политбюро, заместителя Премьер-министра, Министра национальной обороны и высокопоставленной делегации Министерства национальной обороны Вьетнама, находящихся с официальным визитом в Российскую Федерацию и совместно председательствующих на втором раунде консультаций в морской сфере.
