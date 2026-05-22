Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг принял группу послов африканских стран во Вьетнаме
Высоко оценив потенциал, международное положение и дух солидарности и единства всего африканского континента, Министр Ле Хоай Чунг подчеркнул необходимость укрепления взаимного доверия и взаимопонимания как основы отношений между Африкой и Вьетнамом.
Министр предложил совместно искать конкретные меры по развитию практического сотрудничества в таких сферах, как экономика, торговля, инвестиции, туризм, энергетика, продовольственная безопасность, здравоохранение, нетрадиционные вызовы безопасности, а также взаимодействие на многосторонних форумах. Министр также предложил сторонам совместно обсуждать и вырабатывать эффективные механизмы сотрудничества, включая двусторонние и трёхсторонние форматы, для обмена опытом и инициативами.
Поблагодарив Министра Ле Хоай Чунга за тёплый приём, Посол Марокко Джамаль Шуайби, глава Группы послов и временных поверенных африканских стран во Вьетнаме, поздравил Вьетнам с успешным проведением XIV Всевьетнамского съезда Партии, а также выборов депутатов Национального собрания и народных советов всех уровней XVI созыва, выразив высокую оценку достижениям Вьетнама в социально-экономическом развитии и его всё более высокому международному авторитету.
Послы подчеркнули, что африканские страны высоко оценивают потенциал Вьетнама, рассматривают его как надёжного партнёра и модель развития, а также заинтересованы в дальнейшем расширении сотрудничества в таких областях, как продовольственная безопасность, здравоохранение, переработка полезных ископаемых, развитие потенциала, образование и подготовка кадров, туризм.
Согласившись с мнением Министра Ле Хоай Чунга о необходимости поиска эффективных механизмов сотрудничества, послы предложили сторонам совершенствовать правовую базу и планы действий по сотрудничеству с соответствующими механизмами оценки, а также создавать благоприятные условия для торговли, поездок и гуманитарных обменов.
Министр Ле Хоай Чунг отметил и высоко оценил инициативы Группы послов африканских стран во Вьетнаме, особенно инициативы по содействию переговорам о соглашениях о свободной торговле, созданию Африканской торгово-промышленной палаты во Вьетнаме и укреплению сотрудничества между Африканским союзом и АСЕАН. Министр предложил Группе послов и временных поверенных африканских стран активно координировать действия с подразделениями Министерства иностранных дел и на регулярной основе обмениваться мнениями по вопросам сотрудничества.
В завершение встречи Министр Ле Хоай Чунг выразил уверенность, что Группа послов африканских стран продолжит эффективно выполнять роль моста, способствующего выводу отношений сотрудничества между Вьетнамом и Африкой на новый уровень в интересах реализации целей развития обеих сторон.