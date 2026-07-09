НОВОСТИ
Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг принял Генерального секретаря Министерства Европы и иностранных дел Франции
Министр с удовлетворением отметил позитивные результаты, достигнутые после повышения уровня двусторонних отношений, подчеркнув, что сотрудничество между Вьетнамом и Францией не только приносит практическую пользу народам двух стран, но и способствует укреплению мира, стабильности, диалога и сотрудничества во всём мире.
Министр приветствовал вступление в силу Плана действий по реализации Совместного заявления о Всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Вьетнамом и Францией, отметив, что этот документ представляет собой важную основу для практической реализации стратегических ориентиров, закреплённых в Совместном заявлении об установлении Всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя странами, посредством конкретных программ и проектов сотрудничества.
Министр предложил сторонам продолжать активизировать обмен делегациями, контакты на высшем и других уровнях по всем каналам взаимодействия, а также максимально использовать координирующую роль министерств иностранных дел двух стран в эффективной реализации рамок Всеобъемлющего стратегического партнёрства. Пользуясь случаем, он передал министру Европы и иностранных дел Франции Жану-Ноэлю Барро приглашение в ближайшее время посетить Вьетнам.
Говоря о конкретных направлениях сотрудничества, министр предложил укреплять взаимодействие в области обороны и безопасности; выразил надежду на скорейшую ратификацию Францией Конвенции Организации Объединённых Наций по борьбе с киберпреступностью, принятой в Ханое; пригласил французскую сторону направить представительную делегацию для участия в Форуме по Восточному морю, организуемом Вьетнамом; а также активизировать сотрудничество в энергетической сфере, прежде всего в рамках возможного участия французской стороны в строительстве атомной электростанции «Ниньтхуан-2», а также в реализации стратегических инфраструктурных проектов.
В сфере экономики министр предложил более эффективно использовать потенциал двустороннего сотрудничества в области торговли и инвестиций; выразил надежду на скорейшее завершение Францией процедуры ратификации Соглашения о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA), а также призвал Францию продолжить содействие скорейшей отмене Европейской комиссией «жёлтой карточки» ННН в отношении вьетнамской рыбной продукции и оказать поддержку Вьетнаму в скорейшем исключении из перечня несотрудничающих налоговых юрисдикций Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Министр также предложил расширить сотрудничество в новых направлениях, включая критически важные полезные ископаемые, науку, технологии и инновации; обеспечить эффективную реализацию Межправительственного соглашения о сотрудничестве в области науки, технологий и инноваций, ускорить продвижение проекта спутника VNREDSat-2, а также активизировать взаимодействие в области культуры, здравоохранения, народной дипломатии и межрегионального сотрудничества, ориентируясь на успешное проведение 13-й Конференции по децентрализованному сотрудничеству между Вьетнамом и Францией в 2026 году.
Выразив удовлетворение возможностью посетить Вьетнам, Генеральный секретарь Министерства Европы и иностранных дел Франции Мартен Бриан подтвердил, что Вьетнам является надёжным партнёром Франции и занимает важное стратегическое место в её политике в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он отметил, что повышение двусторонних отношений до уровня Всеобъемлющего стратегического партнёрства придало дополнительный импульс развитию сотрудничества и открыло новые возможности для взаимодействия.
Генеральный секретарь подчеркнул, что Франция неизменно поддерживает многосторонность и стремится совместно с Вьетнамом эффективно реализовать План действий по выполнению Совместного заявления о Всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Вьетнамом и Францией, а также укреплять координацию в рамках двусторонних и многосторонних механизмов, региональных и международных форумов.
Мартен Бриан подтвердил стремление Франции как можно скорее воплотить намеченные направления сотрудничества в конкретные практические проекты. Французская сторона тесно взаимодействует с вьетнамскими партнёрами в целях развития сотрудничества в сфере атомной энергетики, заинтересована в участии французских компаний в реализации стратегических инфраструктурных проектов Вьетнама, прежде всего строительства высокоскоростной железной дороги Ханой — город Хошимин, железнодорожной линии Ханой — Хайфон, а также намерена продолжить совместную работу по устранению существующих трудностей в реализации проекта линии метро № 3 в Ханое.
Генеральный секретарь также выразил заинтересованность в расширении сотрудничества с Вьетнамом в сфере редкоземельных элементов, отметив, что Франция располагает значительным опытом и современными технологиями в данной области. Кроме того, он высказался за активизацию взаимодействия в области космических исследований, реализации проекта VNREDSat-2, культуры, здравоохранения и сотрудничества между регионами.
Касаясь предложений вьетнамской стороны, Генеральный секретарь сообщил, что процесс ратификации Соглашения о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA) во Франции продвигается позитивно, подтвердив готовность Франции оказать поддержку Вьетнаму по вопросам, связанным с ОЭСР, а также продолжить работу в рамках Европейского союза в целях скорейшей отмены «жёлтой карточки» ННН в отношении вьетнамской рыбной продукции.
Стороны также обстоятельно обсудили представляющие взаимный интерес региональные и международные вопросы и договорились продолжать укреплять координацию, поддерживать многосторонность, содействовать развитию диалога и сотрудничества, уважению международного права, внося тем самым вклад в поддержание мира, стабильности и устойчивого развития в регионе и во всём мире.