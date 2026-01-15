Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг принял Генерального секретаря АСЕАН

На встрече министр Ле Хоай Чунг высоко оценил активную роль и важный вклад Генерального секретаря АСЕАН Као Ким Хорна и Секретариата АСЕАН в общую работу Ассоциации, а также поддержку и сотрудничество, оказываемые Генеральным секретарём и Секретариатом Вьетнаму в последнее время.

Секретарь ЦК КПВ, министр иностранных дел Ле Хоай Чунг принимает Генерального секретаря АСЕАН Као Ким Хоурна. (Фото: ВИА)

Министр подчеркнул значение солидарности, единства и сосредоточенности на реализации целей строительства Сообщества АСЕАН. В условиях сложной и быстро меняющейся международной и региональной обстановки он отметил необходимость дальнейшего укрепления сплочённости, центральной роли АСЕАН, повышения устойчивости и стратегической автономии, а также своевременного и эффективного реагирования на вызовы для обеспечения мирной, безопасной и стабильной среды в регионе, благоприятной для экономического развития.



Глава МИД также отметил важность укрепления экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества и связей путём эффективной реализации и использования региональных соглашений, таких как Соглашение о торговле товарами АСЕАН (ATIGA), Энергетическая сеть АСЕАН (APG), а также за счёт развития новых драйверов роста, включая инновации, цифровую трансформацию и цифровую экономику, и расширения научно-технологического сотрудничества между странами АСЕАН и с партнёрами. Министр предложил Секретариату АСЕАН оказывать поддержку государствам-членам в изучении и выдвижении практических инициатив не только в сфере экономики, торговли и инвестиций, но и в укреплении потенциала раннего предупреждения, реагирования и урегулирования проблем и вызовов, затрагивающих мир, безопасность и стабильность региона, на основе эффективного использования таких инструментов и механизмов, как Устав АСЕАН и Договор о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии.



В преддверии XIV Всевьетнамского партийного съезда, который пройдёт с 19 по 25 января, министр Ле Хоай Чунг отметил, что съезд определит всеобъемлющие цели и ориентиры развития Вьетнама в новую эпоху. Он подтвердил, что Вьетнам будет и далее проводить внешнюю политику независимости, самостоятельности, мира, дружбы, сотрудничества и развития, многосторонности и диверсификации внешних связей, при этом АСЕАН занимает и будет занимать стратегически важное место и роль во внешней политике страны. Вьетнам намерен активно взаимодействовать с другими государствами-членами в строительстве сплочённого, устойчивого и сильного Сообщества АСЕАН и в укреплении центральной роли АСЕАН в формирующейся региональной архитектуре.



Генеральный секретарь Као Ким Хорн высоко оценил социально-экономические достижения Вьетнама в последнее время, отметив, что страна стала образцом устойчивого развития. Он подтвердил готовность Секретариата АСЕАН оказывать поддержку государствам-членам в реализации целей Видения АСЕАН до 2045 года. Генеральный секретарь поздравил и выразил уверенность, что КПВ успешно проведёт XIV Всевьетнамский партийный съезд, что внесёт важный вклад в дело строительства и развития страны и будет способствовать дальнейшему укреплению роли и авторитета Вьетнама в регионе и в мире.



Генеральный секретарь АСЕАН также подтвердил своё участие в третьем Форуме будущего АСЕАН (AFF), запланированном на 2026 год, выразив уверенность, что форум будет содействовать государствам АСЕАН в реализации Видения Сообщества АСЕАН до 2045 года и соответствующих стратегических планов.