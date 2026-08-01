Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг: Обновление мышления и методов работы для вывода ключевой и постоянной внешнеполитической деятельности на новый уровень

Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг. Фото: Министерство иностранных дел Вьетнама Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг. Фото: Министерство иностранных дел Вьетнама

В преддверии 33-й Дипломатической конференции и 22-й Конференции по внешним связям, которые пройдут с 1 по 7 августа, член Политбюро, министр иностранных дел Ле Хоай Чунг поделился основными ориентирами и ключевыми задачами дипломатической отрасли на новом этапе развития страны.Министр Ле Хоай Чунг подчеркнул, что 33-я Дипломатическая конференция имеет особое значение, поскольку проводится сразу после успешного завершения XIV Всевьетнамского партийного съезда. После завершения формирования государственного аппарата и принятия важных резолюций, определяющих новую модель развития, основанную на науке и технологиях, страна вступает в новую эпоху развития с достижением стратегических целей к 2030 году и перспективой до 2045 года. В этих условиях XIV Всевьетнамский партийный съезд впервые определил внешнюю политику и международную интеграцию в качестве ключевой и постоянной задачи всей Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), всего народа и всей армии. Это стало важным шагом в развитии внешнеполитического мышления, повысив ведущую роль дипломатической отрасли в сохранении мирной обстановки, защите суверенитета и мобилизации ресурсов для развития страны.Говоря о международной обстановке, министр отметил, что основными направлениями работы Конференции станут: глубокое освоение внешнеполитической линии XIV Всевьетнамского партийного съезда; повышение качества исследований и стратегического консультирования для обеспечения не только готовности к изменениям, но и проактивного формирования внешней среды; дальнейшее развитие внешнеполитической деятельности в интересах социально-экономического развития, прежде всего для достижения двузначных темпов экономического роста. Министерство иностранных дел совместно с сетью из 99 зарубежных представительств Вьетнама (с перспективой расширения до 130 к 2045 году) должно активно привлекать технологические и интеллектуальные ресурсы, иностранные инвестиции, расширять рынки и содействовать развитию культуры.Что касается практической реализации поставленных задач, министр подчеркнул, что правильное понимание, политическая зрелость и чувство ответственности являются определяющими факторами успеха. После объединения с Отделом ЦК КПВ по внешним связям и принятия функций Комитета НС по внешним связям Министерство иностранных дел проводит реорганизацию своего аппарата в направлении компактности, одновременно расширяя применение цифровой трансформации для комплексного обновления модели управления. Наряду с этим будет усилен механизм координации между дипломатическими, оборонными и правоохранительными органами, а также с министерствами, ведомствами и местными администрациями.Говоря о формировании корпуса дипломатических кадров, обладающих высокой профессиональной подготовкой, современным мышлением и стремлением к непрерывному обучению, министр Ле Хоай Чунг подтвердил, что вся дипломатическая отрасль руководствуется девизом: «Правильные ориентиры — строгая дисциплина — высокий профессионализм», стремясь успешно выполнить все поставленные задачи в новую эпоху.



