Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг: вывести отношения Вьетнама с Индией и Шри-Ланкой на всё более глубокий уровень развития

Государственные визиты Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента Вьетнама То Лама в Республику Индия с 5 по 7 мая 2026 года и в Демократическую Социалистическую Республику Шри-Ланка с 7 по 8 мая 2026 года завершились большим успехом.
  Генсекретарь, Президент Вьетнама То Лам и Премьер-министр Индии Нарендра Моди встретились с представителями прессы и объявили об итогах переговоров. Стороны приняли «Совместное заявление об Усиленном всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Социалистической Республикой Вьетнам и Республикой Индия». Фото: ВИА  
По этому случаю ВИА представляет интервью члена Политбюро, министра иностранных дел Ле Хоай Чунга об итогах визитов.

По словам министра иностранных дел Ле Хоай Чунга, государственные визиты Генсекретаря, Президента То Лама в Индию и Шри-Ланку имели особо важное, историческое значение. Визит в Индию состоялся в год 10-летия установления отношений Всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя странами и всего через месяц после избрания То Лама на новую должность. Что касается Шри-Ланки, то это был визит самого высокого уровня со стороны руководства Вьетнама с момента установления дипломатических отношений между двумя странами. Участие в делегации многочисленных высокопоставленных руководителей и представителей бизнеса продемонстрировало большое значение, которое Вьетнам придаёт отношениям с Индией и Шри-Ланкой.

Визиты позволили в полной мере достичь поставленных целей. С Индией стороны договорились повысить уровень отношений до «Усиленного всеобъемлющего стратегического партнёрства», а со Шри-Ланкой — до «Всеобъемлющего партнёрства», создав тем самым новую политическую основу для укрепления политического доверия и взаимопонимания. Более 50 документов, подписанных в Индии, и 11 документов в Шри-Ланке свидетельствуют об огромных усилиях Вьетнама и партнёров, а также создают важный импульс для развития двусторонних отношений. Руководители Вьетнама и двух стран также обсудили меры по развитию связей между КПВ и правящими партиями, межпарламентских отношений и народной дипломатии.

Особо отмечается, что визиты стали стратегическим прорывом, создав условия для качественного скачка в развитии отношений с Индией и Шри-Ланкой. С Индией стороны договорились вывести сотрудничество на новый уровень на основе принципа «общее видение, совпадение стратегий и практическое сотрудничество», что является отражением высокого уровня политического доверия и совпадения стратегических интересов. Со Шри-Ланкой повышение уровня отношений до Всеобъемлющего партнёрства отражает рост доверия и расширение практического сотрудничества в новых условиях и в соответствии с новыми требованиями.

Результаты визитов носят исключительно практический характер. Лидеры уделили особое внимание стратегическим направлениям, связанным с устранением узких мест, расширением рынков, укреплением экономических, инвестиционных, инфраструктурных, научно-технологических и логистических связей, предложив весьма конкретные формы сотрудничества. Стороны подтвердили намерение углублять сотрудничество в сфере обороны и безопасности, определив экономику и науку с технологиями новыми ключевыми направлениями, сопровождаемыми конкретными программами, планами и мероприятиями, а также расширять сотрудничество в области образования и подготовки кадров.

Что касается Индии, результаты визита вывели двусторонние отношения на новый уровень, открыв огромный потенциал сотрудничества в сферах безопасности и обороны, экономики и торговли, науки и технологий, образования, культуры и народных обменов, что обещает вступление отношений двух стран в «золотую эпоху».

Со Шри-Ланкой стороны обязались продолжать укрепление дружбы и сотрудничества, вывести политическое доверие на высокий уровень, а также расширить масштабы и глубину взаимодействия по всем направлениям на основе практичности и всеобъемлющего подхода. Стороны также договорились увеличить объём двусторонней торговли в пять раз по сравнению с нынешним уровнем в течение ближайших лет. Значительные успехи Шри-Ланки в стабилизации экономики открыли новые возможности для торговли, сотрудничества в области добычи полезных ископаемых, промышленного производства, портовой инфраструктуры и других сфер.

В условиях нестабильной и непредсказуемой международной обстановки Генсекретарь, Президент То Лам и лидеры двух стран согласились с необходимостью тесной координации и взаимной поддержки на основе уважения международного права и Устава ООН, а также содействия многостороннему сотрудничеству.

Можно уверенно утверждать, что визиты принесли всесторонние результаты, имеющие как долгосрочное стратегическое значение, так и практический эффект для сотрудничества, способствуя повышению роли и авторитета Вьетнама в Южной Азии и на международной арене, а также открывая новый этап более глубокого, эффективного и всеобъемлющего развития отношений Вьетнама с Индией и Шри-Ланкой.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Viettel представила продукцию оборонной промышленности на выставке SAHA 2026

Viettel представила продукцию оборонной промышленности на выставке SAHA 2026

Viettel представила 73 продукта в восьми основных областях оборонной промышленности Вьетнама.
ПОДРОБНЕЕ

Top