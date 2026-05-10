Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг: вывести отношения Вьетнама с Индией и Шри-Ланкой на всё более глубокий уровень развития
По словам министра иностранных дел Ле Хоай Чунга, государственные визиты Генсекретаря, Президента То Лама в Индию и Шри-Ланку имели особо важное, историческое значение. Визит в Индию состоялся в год 10-летия установления отношений Всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя странами и всего через месяц после избрания То Лама на новую должность. Что касается Шри-Ланки, то это был визит самого высокого уровня со стороны руководства Вьетнама с момента установления дипломатических отношений между двумя странами. Участие в делегации многочисленных высокопоставленных руководителей и представителей бизнеса продемонстрировало большое значение, которое Вьетнам придаёт отношениям с Индией и Шри-Ланкой.
Визиты позволили в полной мере достичь поставленных целей. С Индией стороны договорились повысить уровень отношений до «Усиленного всеобъемлющего стратегического партнёрства», а со Шри-Ланкой — до «Всеобъемлющего партнёрства», создав тем самым новую политическую основу для укрепления политического доверия и взаимопонимания. Более 50 документов, подписанных в Индии, и 11 документов в Шри-Ланке свидетельствуют об огромных усилиях Вьетнама и партнёров, а также создают важный импульс для развития двусторонних отношений. Руководители Вьетнама и двух стран также обсудили меры по развитию связей между КПВ и правящими партиями, межпарламентских отношений и народной дипломатии.
Особо отмечается, что визиты стали стратегическим прорывом, создав условия для качественного скачка в развитии отношений с Индией и Шри-Ланкой. С Индией стороны договорились вывести сотрудничество на новый уровень на основе принципа «общее видение, совпадение стратегий и практическое сотрудничество», что является отражением высокого уровня политического доверия и совпадения стратегических интересов. Со Шри-Ланкой повышение уровня отношений до Всеобъемлющего партнёрства отражает рост доверия и расширение практического сотрудничества в новых условиях и в соответствии с новыми требованиями.
Результаты визитов носят исключительно практический характер. Лидеры уделили особое внимание стратегическим направлениям, связанным с устранением узких мест, расширением рынков, укреплением экономических, инвестиционных, инфраструктурных, научно-технологических и логистических связей, предложив весьма конкретные формы сотрудничества. Стороны подтвердили намерение углублять сотрудничество в сфере обороны и безопасности, определив экономику и науку с технологиями новыми ключевыми направлениями, сопровождаемыми конкретными программами, планами и мероприятиями, а также расширять сотрудничество в области образования и подготовки кадров.
Что касается Индии, результаты визита вывели двусторонние отношения на новый уровень, открыв огромный потенциал сотрудничества в сферах безопасности и обороны, экономики и торговли, науки и технологий, образования, культуры и народных обменов, что обещает вступление отношений двух стран в «золотую эпоху».
Со Шри-Ланкой стороны обязались продолжать укрепление дружбы и сотрудничества, вывести политическое доверие на высокий уровень, а также расширить масштабы и глубину взаимодействия по всем направлениям на основе практичности и всеобъемлющего подхода. Стороны также договорились увеличить объём двусторонней торговли в пять раз по сравнению с нынешним уровнем в течение ближайших лет. Значительные успехи Шри-Ланки в стабилизации экономики открыли новые возможности для торговли, сотрудничества в области добычи полезных ископаемых, промышленного производства, портовой инфраструктуры и других сфер.
В условиях нестабильной и непредсказуемой международной обстановки Генсекретарь, Президент То Лам и лидеры двух стран согласились с необходимостью тесной координации и взаимной поддержки на основе уважения международного права и Устава ООН, а также содействия многостороннему сотрудничеству.
Можно уверенно утверждать, что визиты принесли всесторонние результаты, имеющие как долгосрочное стратегическое значение, так и практический эффект для сотрудничества, способствуя повышению роли и авторитета Вьетнама в Южной Азии и на международной арене, а также открывая новый этап более глубокого, эффективного и всеобъемлющего развития отношений Вьетнама с Индией и Шри-Ланкой.