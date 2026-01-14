Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг вручил Орден Дружбы Послу США Марку Кнапперу

Орден Дружбы — высокая государственная награда Вьетнама, присуждаемая иностранным гражданам и коллективам за значительный и активный вклад в дело строительства, укрепления и развития дружбы, солидарности и сотрудничества между Вьетнамом и другими странами мира.

Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг вручает Орден Дружбы Послу США во Вьетнаме Марку Эвансу Кнапперу (Фото: МИД

Награждение Посла Марка Кнаппера Орденом Дружбы является признанием со стороны руководства и народа Вьетнама его важного вклада в продвижение, укрепление и развитие дружественных и кооперационных отношений между Вьетнамом и США на протяжении всего срока его дипломатической миссии во Вьетнаме.

Сразу после церемонии вручения Ордена Министр Ле Хоай Чунг принял Посла Марка Кнаппера по случаю завершения его срока пребывания во Вьетнаме и подготовки к возвращению на родину. Встреча прошла в тёплой и торжественной атмосфере, в период, когда две страны отметили 30-летие установления дипломатических отношений.

На встрече Министр Ле Хоай Чунг поздравил Посла Марка Кнаппера с успешным завершением миссии, высоко оценил его значительный вклад в углубление и наполнение практическим содержанием отношений между Вьетнамом и США во многих сферах, особенно в контексте повышения двусторонних отношений до уровня Всеобъемлющего стратегического партнёрства в сентябре 2023 года. Министр подчеркнул, что активная роль Посла Кнаппера способствовала созданию мощного импульса для развития двусторонних связей, прежде всего в политико-дипломатической, экономико-торговой, оборонно-безопасностной, образовательной, научно-технологической, гуманитарной сферах, а также в деле ликвидации последствий войны.

Министр отметил, что Вьетнам неизменно придаёт большое значение отношениям Всеобъемлющего стратегического партнёрства с США, высоко оценивает тесное взаимодействие Посольства США и МИД Вьетнама в реализации договорённостей на высоком уровне и конкретных программ сотрудничества, приносящих практическую пользу народам двух стран. Он предложил сторонам и далее тесно координировать действия, эффективно реализовывать согласованные на высшем уровне повестки дня на основе уважения независимости, суверенитета и интересов каждой страны во имя мира, сотрудничества и развития в регионе и мире.

Выступая на встрече, Посол Марк Кнаппер выразил искреннюю благодарность за тёплый и уважительный приём со стороны руководства МИД, а также за эффективное сотрудничество и поддержку со стороны вьетнамских ведомств и органов власти на протяжении последних четырёх лет. Посол отметил, что гордится своим вкладом в динамичное развитие двусторонних отношений, особенно в повышении их уровня до Всеобъемлющего стратегического партнёрства, что способствовало укреплению политического доверия, расширению торговли и повышению эффективности сотрудничества в таких областях, как оборона и безопасность, гуманитарная сфера, ликвидация последствий войны, энергетика, наука и технологии. Посол вновь подтвердил, что независимо от занимаемой в будущем должности он всегда будет другом Вьетнама и продолжит поддерживать и сопровождать развитие вьетнамско-американских отношений.