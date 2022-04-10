Министр иностранных дел Канады направляется в Индонезию и Вьетнам с визитом

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли на пресс-конференции в Оттаве, Канада. Фото: АФП/ВИА

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли совершает визит в Индонезию и Вьетнам с 9 по 14 апреля, чтобы расширить партнерские отношения и подтвердить приверженность страны взаимодействию со странами региона в рамках предстоящей канадской индо-тихоокеанской стратегии правительства.

Канада и Индо-Тихоокеанский регион имеют общую историю, культуру и важные связи между людьми, говорится в пресс-релизе Министерства внутренних дел Канады.

В сообщении говорится, что процветание, безопасность и благополучие канадцев будут связаны с экономическим, социальным и политическим развитием Индо-Тихоокеанского региона.

Во время визита в Индонезию и Вьетнам министр иностранных дел Канады также обсудит насущные глобальные вызовы, в том числе необходимость дипломатического решения неоправданного вторжения в Украину и усилия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по решению продолжающийся кризис в Мьянме.

М. Джоли также сказала, что с нетерпением ждет возможности посетить Индонезию и Вьетнам, чтобы лучше понять регион, расширить партнерские отношения и внести успешный вклад в более безопасный, устойчивый, инклюзивный и устойчивый Индо-Тихоокеанский регион на благо всех людей.

В Ханое она встретится с премьер-министром Фам Минь Тьинем, министром иностранных дел Буй Тхань Шоном и министром промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиеном, чтобы подчеркнуть давние двусторонние связи между двумя странами в преддверии 50-летия дипломатических отношений в 2023 году.

Она также посетит северную провинцию Тхайнгуен, чтобы встретиться с женщинами из числа этнических меньшинств и узнать больше о том, как помощь Канады в целях развития помогает укрепить бизнес, возглавляемый женщинами, в контексте изменения климата и пандемии COVID-19.

Вьетнам является крупнейшим торговым партнером Канады в регионе АСЕАН. Двусторонняя торговля продолжает расти, несмотря на экономический спад из-за пандемии, при этом товарооборот в прошлом году превысил 6 миллиардов долларов США, что на 19% больше, чем в 2020 году.