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Министр иностранных дел Вьетнама провел переговоры с заместителем премьер-министра и министром иностранных и европейских дел Словении
В ходе переговоров министр Шон подтвердил, что Вьетнам всегда придает большое значение и желает укреплять традиционную дружбу и многогранное сотрудничество со Словенией - традиционным партнером и другом Вьетнама в Центрально-Восточной Европе.
Он приветствовал первый визит Фажона во Вьетнам, сказав, что это важная веха, которая способствует углублению двусторонних отношений между двумя странами.
Фажон подтвердила, что Словения всегда придает большое значение и хочет развивать отношения с Вьетнамом - своим самым важным партнером в Юго-Восточной Азии.
Обе стороны с удовольствием признали, что за последние 30 лет традиционная дружба и сотрудничество между Вьетнамом и Словенией положительно развиваются во многих областях, особенно в политике, дипломатии, экономике и торговле.
Они договорились о мерах по активизации сотрудничества в потенциальных областях в ближайшее время, отметив, что у двух стран есть широкие возможности для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.
Обе стороны подчеркнули необходимость продвижения обмена делегациями на всех уровнях, укрепления сотрудничества по каналам государства, правительства, Национального собрания и обменов контактами между людьми, а также тесной координации и поддержки друг друга на многосторонних форумах и в международных организациях.
Министры высоко оценили подписание по этому случаю соглашения о сотрудничестве между двумя министерствами, которое создает правовую основу для партнерства министерств и способствует укреплению политического взаимопонимания и доверия между двумя странами.
Что касается торговых отношений, министр Шон предложил обеим сторонам тесно сотрудничать, чтобы в полной мере использовать возможности, предоставляемые Соглашением о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA), и призвал словенскую сторону увеличить инвестиции в те области, где Вьетнам имеет спрос, а Словения обладает сильными сторонами, такими как судоходство, логистика и управление водными ресурсами и отходами.
Фаджон подтвердила, что Словения вскоре ратифицирует Соглашение о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA) и будет настаивать на скорейшей отмене Европейской комиссией (ЕК) предупреждения о “желтой карточке” в отношении экспорта морепродуктов из Вьетнама.
Она выразила надежду, что две страны будут расширять сотрудничество в области зеленых технологий, возобновляемых источников энергии, охраны окружающей среды, морских портов и логистики.
Обе стороны также обсудили меры по развитию сотрудничества в новых областях, таких как образование, обучение, культура и туризм.
Затронув региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, министры подчеркнули важность обеспечения безопасности, свободы судоходства и авиации в Восточном море, а также разрешения споров мирными средствами на основе международного права, особенно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS).
После переговоров министры подписали соглашение о сотрудничестве между двумя министерствами.
В тот же день министр промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиен принял заместителя премьер-министра Словении, в ходе которого стороны обсудили планы сотрудничества на 2023 год, включая организацию третьего заседания Межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству между двумя странами, запланированного на октябрь 2023 года в Словении.
Министр Зиен подчеркнул большой потенциал и перспективы расширения торговых связей между двумя странами, отметив, что структуры импорта и экспорта товаров Вьетнама и Словении дополняют друг друга.
По его словам, это благоприятные условия для предприятий двух стран для установления отношений сотрудничества и диверсификации цепочек поставок, особенно в области сельскохозяйственной и рыбной продукции, текстиля и одежды, обуви, мебели, бытовой техники, химикатов, фармацевтики, электроники и машиностроения.
Глобальные трудности и вызовы требуют от двух стран более тесного и эффективного сотрудничества, особенно в сфере торговли и инвестиций, для совместного реагирования и повышения устойчивости каждой экономики, а также эффективного использования преимуществ EVFTA, подчеркнул он.
Со своей стороны, Фажон выразила надежду, что открытие консульства Словении во Вьетнаме в ближайшее время создаст большую мотивацию для двусторонних отношений, особенно экономических и торговых связей.
Она подтвердила, что Словения всегда считает Вьетнам важным экономическим партнером в Юго-Восточной Азии и рынком, с которым Словения хотела бы развивать сотрудничество, особенно в области возобновляемой энергетики, логистики и фармацевтики.
Представители Министерства промышленности и торговли воспользовались случаем, чтобы ответить на вопросы словенских предпринимателей, касающиеся возможностей сотрудничества и инвестиций между двумя странами, особенно в сфере логистики и морского транспорта.
Объем двусторонней торговли между Вьетнамом и Словенией вырос более чем в 12 раз, с 46,1 млн. долл. США в 2012 году до более 573 млн. долл. США в 2022 году. В последние два года товарооборот сохранил динамику роста, увеличившись за год на 38,3% в 2021 году и на 14,8% в 2022 году.