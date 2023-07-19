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Министр иностранных дел Вьетнама посетил Сингапур с официальным визитом
Первый официальный визит министра Шон в Сингапур состоялся в связи с празднованием 50-летия установления дипломатических отношений и 10-летия стратегического партнерства двух стран.
В ходе переговоров, состоявшихся 18 июля утром, министр Вивиан подтвердил, что Сингапур считает Вьетнам важным партнером в регионе и желает и дальше укреплять стратегическое партнерство с Вьетнамом на благо народов двух стран и во имя мира, стабильности и процветания в регионе.
Министр Шон выразил удовольствие впервые посетить Сингапур в качестве министра иностранных дел и высоко оценил присутствие Вивиан на церемонии вечером 17 июля, посвященной празднованию 50-й годовщины установления вьетнамо-сингапурских дипломатических отношений и 10-й годовщины стратегического партнерства.
Оба министра выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений, что нашло отражение в частоте визитов на высоком уровне и механизмах двустороннего сотрудничества. Постоянно поощряются экономическое сотрудничество, торговля и инвестиции.
Сингапур лидирует в АСЕАН и занимает второе место в мире по объему инвестиционного капитала во Вьетнаме – 3.273 проекта с общим объемом инвестиций более 73,45 млрд. долл. США, что составляет около 23% от общего объема зарегистрированных ПИИ.
Вьетнамско-сингапурские индустриальные парки продолжают эффективно работать, постоянно расширяются и модернизируются, становясь символом успеха в инвестиционном сотрудничестве между двумя странами.
Сотрудничество в других важных областях, таких как национальная оборона, безопасность, образование, культура и обмены между людьми, было очень ценным, способствуя укреплению взаимопонимания между народами двух стран.
Министры договорились координировать работу соответствующих министерств и секторов для эффективной реализации обязательств, взятых во время визита премьер-министра Фам Минь Тьиня в Сингапур в феврале 2023 года.
Стороны пообещали сосредоточиться на тщательной подготовке к предстоящим визитам на высшем уровне, особенно к официальному визиту премьер-министра Ли Сяньлуна во Вьетнам.
Стороны обязались укреплять эффективную реализацию подписанных соглашений о сотрудничестве, включая Меморандум о взаимопонимании по созданию вьетнамо-сингапурского партнерства в области цифровой экономики и зеленой экономики.
Обе стороны также договорились работать сообща для продвижения переговоров и подписания важных документов о сотрудничестве, включая документ по обновлению рамочного соглашения о связях между Сингапуром и Вьетнамом.
Обсуждая региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, министры пришли к выводу, что в условиях сложного и непредсказуемого развития событий в мире и регионе обеим странам необходимо продолжать укреплять сотрудничество, поддерживать солидарность и способствовать повышению центральной роли АСЕАН, особенно в таких стратегических вопросах, как мир и стабильность в Восточном море и регионе.
Стороны договорились превратить Восточное море в море мира, сотрудничества и развития, вместе со странами АСЕАН строго и в полном объеме выполнять Декларацию о поведении сторон в Восточном море (DOC), стремясь к скорейшему созданию эффективного и действенного Кодекса поведения в Восточном море (COC) в соответствии с международным правом и Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS).
В тот же день состоялась встреча министра иностранных дел Буй Тхань Шона с министр-координатором по вопросам национальной безопасности Сингапура Тео Чи Хином, в ходе которой они договорились постоянно содействовать развитию двусторонних отношений сотрудничества между Вьетнамом и Сингапуром, включая укрепление сотрудничества и содействие подписанию документов в области безопасности и обороны.
Они поклялись совместно поддерживать мир, стабильность и сотрудничество в регионе, укреплять солидарность и единство, вносить вклад в построение жизнеспособной и процветающей АСЕАН и способствовать повышению ее центральной роли, особенно в решении стратегических региональных вопросов региона.
В ходе визита в Сингапур министр Шон и его делегация вместе с официальными представителями посольства Вьетнама и вьетнамских представительств посетили и возложили цветы к памятнику президента Хо Ши Мина в Музее азиатских цивилизаций.