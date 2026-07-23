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Министр иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунг встретился с министром иностранных дел Австралии Пенни Вонг

22 июля 2026 года на полях 59-й встречи министров иностранных дел АСЕАН (AMM-59) и связанных с ней мероприятий член Политбюро, министр иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунг провёл встречу с министром иностранных дел Австралии Пенни Вонг.
  Министр иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунг встречается с министром иностранных дел Австралии. Фото: МИД Вьетнама  
Главы внешнеполитических ведомств выразили удовлетворение динамичным развитием и значительными достижениями Всеобъемлющего стратегического партнёрства Вьетнама и Австралии. В условиях сохраняющейся сложной и непредсказуемой международной и региональной обстановки стороны подчеркнули важность поддержания регулярных контактов, что позволит активизировать обмен оценками, координацию позиций и совместных действий, способствуя укреплению мира, безопасности и стабильности в регионе.

Стороны договорились продолжить тесную координацию при подготовке визитов и контактов на высоком уровне, а также углублять сотрудничество в приоритетных сферах, прежде всего в области науки и технологий, образования и подготовки кадров, повышения экономической устойчивости и создания благоприятных условий для реализации проектов в области содействия развитию.

Министры приветствовали активные консультации между профильными ведомствами по вопросу возможного проведения мероприятия по развитию сотрудничества в сфере науки и технологий, предложенного вьетнамской стороной, рассматривая его как возможность расширить взаимодействие между научно-исследовательскими учреждениями, университетами и предприятиями двух стран.

По региональной и многосторонней повестке министры договорились укреплять координацию в рамках механизмов под эгидой АСЕАН, а также Организации Объединённых Наций и других международных площадок.

Пенни Вонг высоко оценила успешное проведение Форума будущего АСЕАН, подтвердив поддержку Австралией усилий АСЕАН по укреплению единства, центральной роли объединения и расширению его вклада в обеспечение мира, стабильности и регионального сотрудничества. Она также подчеркнула особую важность предотвращения конфликтов в современных условиях.

Обсуждая ряд международных и региональных вопросов, стороны подтвердили дальнейшую поддержку общей позиции АСЕАН, подчеркнув необходимость поддержания мира, безопасности, стабильности, безопасности судоходства и полётов, а также свободы судоходства и полётов над Восточным морем, урегулирования споров мирными средствами в соответствии с международным правом, прежде всего Конвенцией Организации Объединённых Наций по морскому праву 1982 года (UNCLOS 1982).

Министры также поддержали усилия АСЕАН по выработке эффективного и содержательного Кодекса поведения в Восточном море (COC), соответствующего международному праву и положениям UNCLOS 1982.

ИЖВ/ВИА

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