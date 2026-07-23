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Министр иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунг встретился с министром иностранных дел Австралии Пенни Вонг
Стороны договорились продолжить тесную координацию при подготовке визитов и контактов на высоком уровне, а также углублять сотрудничество в приоритетных сферах, прежде всего в области науки и технологий, образования и подготовки кадров, повышения экономической устойчивости и создания благоприятных условий для реализации проектов в области содействия развитию.
Министры приветствовали активные консультации между профильными ведомствами по вопросу возможного проведения мероприятия по развитию сотрудничества в сфере науки и технологий, предложенного вьетнамской стороной, рассматривая его как возможность расширить взаимодействие между научно-исследовательскими учреждениями, университетами и предприятиями двух стран.
По региональной и многосторонней повестке министры договорились укреплять координацию в рамках механизмов под эгидой АСЕАН, а также Организации Объединённых Наций и других международных площадок.
Пенни Вонг высоко оценила успешное проведение Форума будущего АСЕАН, подтвердив поддержку Австралией усилий АСЕАН по укреплению единства, центральной роли объединения и расширению его вклада в обеспечение мира, стабильности и регионального сотрудничества. Она также подчеркнула особую важность предотвращения конфликтов в современных условиях.
Обсуждая ряд международных и региональных вопросов, стороны подтвердили дальнейшую поддержку общей позиции АСЕАН, подчеркнув необходимость поддержания мира, безопасности, стабильности, безопасности судоходства и полётов, а также свободы судоходства и полётов над Восточным морем, урегулирования споров мирными средствами в соответствии с международным правом, прежде всего Конвенцией Организации Объединённых Наций по морскому праву 1982 года (UNCLOS 1982).
Министры также поддержали усилия АСЕАН по выработке эффективного и содержательного Кодекса поведения в Восточном море (COC), соответствующего международному праву и положениям UNCLOS 1982.