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Министр иностранных дел Вьетнама встретился с президентом Ирландии

Президент Ирландии Майкл Д. Хиггинс согласился развивать двустороннее сотрудничество и связи с Вьетнамом во всех сферах, особенно в экономике, межличностных обменах, образовании и профессиональной подготовке.
  Президент Ирландии Майкл Д. Хиггинс (слева) и министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон. Фото: ВИA  
На приеме в честь визита министра иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шона 28 февраля Президент Ирландии высоко оценил его официальный визит, первый визит министра иностранных дел Вьетнама в Ирландию за последние более чем 20 лет, и выразил уверенность, что он будет способствовать углублению дружбы и многогранного сотрудничества между между двумя странами.

Он поздравил Вьетнам с его социально-экономическими достижениями за прошедшее время и подтвердил важность, которую Ирландия придает позиции и роли государства Юго-Восточной Азии в своей стратегии в отношении Азиатско-Тихоокеанского региона.

Со своей стороны, Буй Тхань Шон подчеркнул, что Вьетнам всегда стремится укреплять двустороннюю дружбу и многогранное сотрудничество, заявив, что он надеется, что в ходе визита обе стороны рассмотрят и определят основные направления и меры для всестороннего и интенсивного укрепления отношений на благо своих народов.

Министр предложил Президенту поддержать совместные усилия по активизации обменов делегациями и контактов на всех уровнях, а также высказаться за скорейшую ратификацию ирландским парламентом Соглашения о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA).

Он также выразил надежду на более тесное сотрудничество в области образования и профессиональной подготовки, а также на дальнейшие культурные и художественные обмены и связь между населенными пунктами двух стран.

Буй Тхань Шон предложил лидеру принимающей страны продолжать оказывать поддержку Вьетнаму как приоритетному партнеру в политике сотрудничества в целях развития в предстоящее время и помогать стране в развитии человеческих ресурсов, цифровой трансформации и высокотехнологичном сельском хозяйстве.

Выразив свое восхищение сильным, интенсивным и экстенсивным развитием вьетнамско-ирландского сотрудничества, Хиггинс согласился с предложениями Буй Тхань Шона усилить координацию и взаимную поддержку на многосторонних форумах, урегулировать конфликты и споры мирными мерами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и международным правом и справиться с глобальными вызовами, такими как изменение климата и продовольственная безопасность, в целях устойчивого развития в каждой стране, а также для мира, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире в целом.

По этому случаю Президент высоко оценил вклад вьетнамской диаспоры в Ирландии в развитие страны и пообещал создать для них благоприятные условия для дальнейшей интеграции в принимающее общество, учебы и работы там, что послужит иостом в двусторонней дружбе.

ИЖВ/ВИА

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