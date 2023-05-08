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Министр иностранных дел Вьетнама встретился с британским коллегой
Во время рабочей встречи с Государственным секретарем Великобритании по иностранным делам, делам Содружества и развития Джеймсом Клеверли в Лондоне 5 мая министр Шон сказал, что принятие президентом Во Ван Тхыонгом приглашения на коронацию короля Карла III от британской королевской семьи является наглядным свидетельством, способствующим дальнейшему укреплению политического доверия и многопланового сотрудничества между двумя странами.
Он выразил свою радость в связи с динамичным развитием двусторонних отношений в различных областях в соответствии с Совместной декларацией 2020 года о стратегическом партнерстве между Вьетнамом и Великобританией: продвижение вперед еще на 10 лет.
Для дальнейшего углубления двусторонних связей в будущем министр Шон предложил обеим сторонам содействовать обмену делегациями всех уровней, особенно высокого уровня; эффективно использовать механизмы двустороннего сотрудничества, предлагать взаимную поддержку на многосторонних форумах, активно реализовывать Соглашение о свободной торговле между Великобританией и Вьетнамом (UKVFTA), активизировать двустороннее торговое и инвестиционное сотрудничество и поощрять британские компании к увеличению инвестиций во Вьетнам в сильные стороны Великобритании, которые соответствуют ориентации Вьетнама на развитие, такие как реагирование на изменение климата, возобновляемые источники энергии, финансово-банковская деятельность, цифровая трансформация, инновации и высококачественная инфраструктура.
Вьетнам поддерживает и поздравляет Великобританию с завершением переговоров по Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), сказал министр Шон.
Он предложил Великобритании продолжать оказывать помощь Вьетнаму в борьбе с изменением климата, особенно в таких пострадавших районах, как дельта Меконга; в создании институтов и политик, а также в обучении людских ресурсов процессу зеленого перехода и устойчивого развития. Кроме того, две страны должны подписать соглашение об исследованиях, инновациях и развитии стартап-экосистемы.
Министр Шон также обратился к Великобритании за поддержкой в улучшении потенциала здравоохранения Вьетнама и создании устойчивой системы здравоохранения.
Клеверли, в свою очередь, поблагодарил президента Во Ван Тхыонг за участие в коронации короля, особенно в то время, когда две страны отмечают 50-летие установления дипломатических отношений, сказав, что это отражает растущее всестороннее сотрудничество между двумя странами.
Подчеркнув все более важную роль Вьетнама в регионе и мире, он назвал Вьетнам важным партнером Великобритании в Азиатско-Тихоокеанском регионе и поблагодарил Вьетнам за поддержку Великобритании при ее вступлении в CPTPP.
Он согласился с необходимостью разработки мер по дальнейшему углублению двустороннего стратегического партнерства эффективным и практичным способом, соответствующим стремлениям и возможностям обеих сторон.
Принимающая сторона также согласилась с предложением министра Шона об укреплении двусторонней координации по всем направлениям, включая создание трехстороннего механизма сельскохозяйственного сотрудничества между Великобританией, Вьетнамом и третьим партнером; поддержку укрепления обмена контактами между людьми, особенно в сфере образования и взаимодействия молодежи.
Что касается вопроса Восточного моря, обе стороны разделяют мнение, что обеспечение безопасности, свободы судоходства и авиации в Восточном море играет решающую роль в обеспечении мира и процветания в регионе и во всем мире. Все споры должны решаться мирным путем через диалог в соответствии с международным правом, особенно Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS).
Они поддержали соблюдение Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC) и усилия по разработке эффективного, действенного и содержательного Кодекса поведения в Восточном море (COC).