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Министр иностранных дел: Всестороннее партнерство между Вьетнамом и Китаем будет и впредь развиваться более динамично

Официальный визит Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга в Китай проходил с 30 октября по 1 ноября. Сразу после завершения визита министр иностранных дел Буй Тхань Шон дал интервью прессе по итогам визита.
  Министр иностранных дел Буй Тхань Шон. Фото: ВИА  
Министр Буй Тхань Шон оценил официальный визит в Китай Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга как особенно важное событие для Вьетнама и Китая, привлекшее большое внимание обеих стран и международной общественности. Визит удался во всех отношениях. Это первая прямая официальная внешнеполитическая деятельность между высшими руководителями двух партий и стран после вспышки пандемии COVID-19, первый зарубежный визит Нгуен Фу Чонга после XIII съезда КПВ, а также первый визит на самом высоком уровне, который Центральный комитет Коммунистической партии Китая (КПК), Генеральный секретарь, Председатель Китая Си Цзиньпин принял сразу после 20-го съезда КПК.

В контексте нынешних сложных и непредсказуемых событий в мире и регионе, вступления в новую фазу дела Доймой, реформ для открытости и социалистического строительства в каждой стране визит Нгуен Фу Чонга имеет очень важное значение, укрепляя и углубляя всестороннее партнерство стратегического сотрудничества между Вьетнамом и Китаем в новый период, повышая политическое доверие, создавая прочную политическую базу и способствуя развитию предметного сотрудничества во всех областях между двумя странами. Визит свидетельствует о том, что Партия и государство Вьетнам всегда придавали большое значение построению и развитию хороших отношений с китайской Партией, государством и народом во имя фундаментальных и долгосрочных интересов двух народов, во имя мира, сотрудничества и развития мира и региона. Визит также направлен на реализацию внешней политики независимости, самостоятельности, многосторонности, активной диверсификации и активной международной интеграции Вьетнама, который стремится быть другом, надежным партнером и ответственным членом международного сообщества.

В ходе визита стороны приняли Совместное заявление из 13 пунктов, включающее стратегические направления для развития двухсторонних отношений во всех областях в ближайшее время, которые будут и впредь развиваться в соответствии с девизом из 16 слов (на вьетнамском): «дружественное соседство, всестороннее сотрудничество, долгосрочная стабильность и надежда на будущее» и в духе «4 хороших»: «хорошие соседи, хорошие друзья, хорошие товарищи, хорошие партнеры». В то же время стороны также достигли договоренности по многим существенным вопросам сотрудничества, таким как продвижение связи между механизмом «Два коридора, один пояс» и инициативой «Один пояс и один путь», содействие процессу открытия китайского рынка для ряда сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции Вьетнама, открытие вьетнамских коммерческих представительств в Китае.

По морским вопросам обе стороны согласились с тем, что чрезвычайно важны надлежащий контроль разногласий, поддержание мира и стабильности в Восточном море, и договорились продолжать содействовать всестороннему и эффективному осуществлению «Декларации о поведении сторон в Восточном море» (DOC), на основе консультаций и консенсуса, вскоре разработать «Кодекс поведения сторон в Восточном море» (COC), который будет существенным, эффективным и в соответствии с международным правом, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 г. (ЮНКЛОС 1982 г.).

По этому случаю министерствами, ведомствами и местными органами двух сторон было подписано 13 документов и соглашений о сотрудничестве во многих областях.

В целях реализации важных общих представлений, достигнутых двумя генеральными секретарями, и результатов визита в ближайшее время обе стороны сосредоточат внимание на продвижении следующих аспектов:

Во-первых, на укреплении взаимопонимания, повышении и распространении политического доверия при регулярном поддержании контактов на высшем и высоком уровне. Обе стороны продолжат поддерживать и укреплять прекрасную традицию обменов на высоком уровне между двумя Партиями и странами. Продолжат развивать роль важных механизмов обмена и сотрудничества между двумя Партиями, правительствами, Национальными собраниями, Отечественными фронтами и ключевыми министерствами, ведомствами и областями, способствовать народной дипломатии и местному сотрудничеству.

Во-вторых, на создании сильных и содержательных изменений, повышении эффективности торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, приносящего практические выгоды и создающего прочную основу для отношений двух стран. Обе стороны предпримут практические меры для уменьшения торгового дисбаланса между двумя странами, облегчения таможенного оформления товаров, содействия импорту и экспорту сельскохозяйственной продукции, ускорения процесса открытия китайского рынка для вьетнамской сельскохозяйственной и водной продукции. Кроме того, обе стороны будут способствовать развитию автомобильного, железнодорожного и воздушного сообщения. Содействовать сотрудничеству в различных областях, таких как «зеленое» развитие, реагирование на изменение климата, цифровая экономика; продолжать хорошо управлять сухопутной границей, строя границу мира, дружбы, сотрудничества и развития.

В-третьих, должным образом контролировать и разрешать разногласия на море, поддерживать мирную и стабильную обстановку в Восточном море и в регионе. Обе стороны строго придерживаются общей осведомленности на высоком уровне, уважают законные интересы друг друга, разрешают споры и разногласия мирными средствами, в соответствии с нормами международного права, включая ЮНКЛОС 1982, продолжат эффективно использовать переговорный механизм на уровне правительства по вьетнамско-китайской границе и рабочих групп по морским вопросам, вместе со странами АСЕАН полностью и эффективно внедрят DOC, стремясь к скорейшему достижению существенного и эффективного COC в соответствии с международным правом, включая ЮНКЛОС 1982.

Благодаря полному, всестороннему и эффективному претворению в жизнь общей осведомленности на высоком уровне и важных результатов, достигнутых во время официального визита в Китай Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга, добрососедство и всестороннее стратегическое сотрудничество между Вьетнамом и Китаем будет и впредь развиваться, выводя двусторонние отношения на новый этап развития с более высоким политическим доверием, более практическим сотрудничеством, более сильными социальными основами и эффективным разрешением разногласий.

ВИА

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