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Министр иностранных дел Венесуэлы: «Вьетнам навсегда останется примером достоинства и революционного героизма»
Вечером 4 сентября 2023 года в Каракасе (Венесуэла) посольство Вьетнама провело торжественную церемонию празднования 78-й годовщины Дня независимости Вьетнама (2 сентября 1945 г. – 2 сентября 2023 г.). В мероприятие приняли участие Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто, Министр высшего образования Венесуэлы Сандра Облитас, Председатель парламентской группы венесуэло-вьетнамской дружбы Сауль Ортега, а также представители местных и международных организаций в Венесуэле.
Выступая на церемонии поминовения, посол Вьетнама в Венесуэле Ву Чунг Ми подчеркнул большое значение события 2 сентября 1945 года, когда Президент Хо Ши Мин на исторической площади Бадинь зачитал Декларацию независимости, которая породила Демократическую Республику Вьетнам — первое народно-демократическое государство в Юго-Восточной Азии. Под руководством Коммунистической партии Вьетнама вьетнамский народ воссоединил страну, твердо защищая национальную независимость и целостность территории страны. За 37 лет реализации политики «Дой Мой» (обновления) Вьетнам добился многих важных достижений в социально-экономическом развитии.
Посол Ву Чунг Ми подтвердил, что последовательная внешняя политика Вьетнама – это независимость, самостоятельность, многосторонность, диверсификация, активная международная интеграция. Вьетнам является хорошим другом, надежным партнером и ответственным членом международного сообщества.
Оглядываясь на вьетнамско-венесуэльские отношения, посол Ву Чунг Ми подтвердил, что государство и народ Вьетнама всегда благодарны и ценят солидарность и поддержку, которую всегда оказывают государство и народ Венесуэлы. Он также выразил желание, чтобы стороны продолжали укреплять всестороннее партнерство между двумя странами.
Со своей стороны, Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто выразил свое восхищение Коммунистической партией Вьетнама, президентом Хо Ши Мином и героическим вьетнамским народом. Он подчеркнул, что для венесуэльского народа Вьетнам всегда останется примером достоинства и революционного героизма во имя справедливого дела.
Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто утвердил, что традиционная дружба и всестороннее партнерство между Венесуэлой и Вьетнамом, продвигаемые покойным президентом Уго Чавесом, поддерживаются президентом Николасом Мадуро и другими лидерами государства.
В настоящее время Вьетнам и Венесуэла взаимодействуют друг с другом в формате Всеобъемлющего партнерства.