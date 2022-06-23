Министр иностранных дел Буй Тхань Шон совершил важные телефонные переговоры и встречи

Министр иностранных дел Буй Тхань Шон принял помощника министра иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдулнасера Аль Шаали. Фото: ВИА

Во второй половине дня 22 июня 2022 года министр иностранных дел Буй Тхань Шон провел телефонный разговор с министром иностранных дел Королевства Оман Сайидом Бадром бин Хамадом бин Хамудом Аль Бусаиди. Телефонный разговор состоялся в связи с тем, что Вьетнам и Оман только что отметили 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами (9 июня 1992 г. - 9 июня 2022 г.).

Во время разговора министр Буй Тхань Шон высоко оценил позитивное развитие сотрудничества и дружбы между двумя странами за последние 30 лет в области политики, дипломатии, экономики и торговли. Обе стороны поддерживают регулярный обмен делегациями на всех уровнях, поддерживают друг друга на международных форумах и помогают друг другу преодолевать трудности, вызванные стихийными бедствиями и эпидемией Covid-19. Двусторонний товарооборот в 2021 году достиг 338,1 млн долларов США, что почти вдвое больше, чем в 2020 году. Совместный инвестиционный фонд Вьетнама - Оман (VOI) эффективно работает, реализуя проекты в важнейших областях Вьетнама, таких как управление водными ресурсами, сельское хозяйство, здравоохранение, возобновляемая энергия...

Сайид Бадр бин Хамад бин Хамуд аль-Бусаиди высоко оценил политические, внешнеполитические и социально-экономические достижения Вьетнама, подтвердил, что Оман всегда придает большое значение развитию многопланового сотрудничества с Вьетнамом.

Два министра пришли к единому мнению о большом потенциале у двустороннего сотрудничества, а также обсудили и согласовали многие меры по дальнейшему укреплению и повышению эффективности сотрудничества между двумя странами в следующее время.

По этому случаю Буи Тхань Шон пригласил своего оманского коллегу посетить Вьетнам в ближайшее время, что любезно согласился Сайид Бадр бин Хамад бин Хамуд аль-Бусаиди.

Во второй половине того же дня в здании МИД Буй Тхань Шон принял помощника министра иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдулнасера Аль Шаали по случаю его рабочего визита во Вьетнаме.

Буй Тхань Шон приветствовал и высоко оценил его визит во Вьетнам в контексте того, что две страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений в 2023 году, подтвердил, что Вьетнам всегда придает большое значение дружбе и многогранному сотрудничеству с ОАЭ, одним из ведущих торговых, инвестиционных и трудовых партнеров Вьетнама на Ближнем Востоке.

Буй Тхань Шон высоко оценил итоги переговоров между помощником министра Нгуен Минь Ханг и помощником министра Абдулнасером Аль Шаали, предложил обеим сторонам увеличить обмен делегациями на всех уровнях и вскоре организовать вторую политическую консультацию на уровне министерств иностранных дел. Буй Тхань Шон подтвердил, что Вьетнам создаст благоприятные условия для бизнеса ОАЭ в поиске и участие в деловом сотрудничестве и инвестиционных проектах во Вьетнаме.

Абдулнасер Аль Шаали высоко оценил достижения Вьетнама в национальном строительстве и развитии, подтвердив, что ОАЭ ценят роль и влияние Вьетнама в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он отметил, что ОАЭ желают развивать многогранное сотрудничество с Вьетнамом, особенно в сфере экономики, ускорить создание Делового совета, провести переговоры и подписать двустороннее соглашение о свободной торговле, воспользоваться существующими преференциальными правилами ОАЭ для вывода вьетнамских товаров на рынок Ближнего Востока и Африки, разработать соответствующие механизмы для создания благоприятных условий для въезда граждан и предпринимателей двух стран друг в друга. ОАЭ также хотят укрепить сотрудничество с АСЕАН.

Ранее на встрече с Абдулнасером Аль Шаали помощник Буй Тхань Шона Нгуен Минь Ханг поздравила ОАЭ с успешной организацией Dubai EXPO 2020, выразила радость в связи с тем, что, несмотря на трудности пандемии, двусторонний товарооборот в 2021 году все же достиг 5,3 млрд долларов США, что на 21% больше, чем в 2020 году. Стороны также обсудили направление развития двустороннее сотрудничество в ближайшее время, например, координацию празднования 30-летия установления дипломатических отношений (1993 - 2023 гг.).

По этому случаю обе стороны провели круглый стол деловых кругов с участием многих компаний ОАЭ, работающих в сфере транспорта, финансов, инвестиций, образования и энергетики.