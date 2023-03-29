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Министр иностранных дел Буй Тхань Шон провел телефонный разговор с членом Госсовета, министром иностранных дел Китая Цинь Ганем

28 марта министр иностранных дел Буй Тхань Шон провел телефонный разговор с членом Госсовета, министром иностранных дел КНР Цинь Ганем.
  Министр иностранных дел Буй Тхань Шон провел телефонный разговор с членом Госсовета, министром иностранных дел КНР Цинь Ганем. Фото: ВИА  
В атмосфере дружбы, искренности и открытости стороны выразили радость за хорошее развитие двухсторонних отношений за прошедшее время, особенно после официального визита в Китай генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга (30 октября - 1 ноября 2022 г.). Они согласились с тем, что успех визита широко распространился на все уровни, отрасли и населенные пункты двух стран, придав сильный импульс традиционной дружбе между двумя Партиями и всестороннему стратегическому сотрудничеству и партнерству между двумя странами.

Министр Буй Тхань Шон поздравил с успехом заседания «Двух сессий» 14-го созыва, искренне поздравил Цинь Ганя с избранием членом Госсовета и министром иностранных дел. Министр Буй Тхань Шон подтвердил, что Вьетнам придает большое значение дружественным добрососедским отношениям и всеобъемлющему стратегическому сотрудничеству с Китаем, определяя это стратегическим выбором, главным приоритетом внешней политики независимости, уверенности в своих силах, многосторонности и диверсификации Вьетнама. Буй Тхань Шон подчеркнул, что важной задачей двух министерств иностранных дел является содействие всем уровням и ветвям власти для конкретизации общего восприятия лидеров двух Партий и стран.

Со своей стороны член Госсовета, министр Цинь Гань выразил удовлетворение первым телефонным разговором с министром Буй Тхань Шоном, подчеркнув, что Китай придает большое значение отношениям с Вьетнамом и считает их важным приоритетом в добрососедской дипломатии Китая.

Что касается направления развития сотрудничества в ближайшее время, министры иностранных дел двух стран договорились об увеличении обменов на высшем и на всех уровнях по случаю 15-й годовщины установления всеобъемлющего стратегического партнерства сотрудничества (2008–2023 гг.), дальнейшем укреплении политического доверия, продолжать развивать и повышать эффективность взаимовыгодного сотрудничества в сферах экономики, торговли и инвестиций, координировать эффективную реализацию проектов китайской помощи Вьетнаму.

Министр Буй Тхань Шон предложил обеим сторонам принять практические меры для содействия торговому сотрудничеству в направлении баланса и устойчивости, активно координировать решение задач и проблем в ряде проектов, содействовать автомобильному, железнодорожному, морскому и воздушному транспортному сообщению, в ближайшее время восстановить эффективное и устойчивое сотрудничество в сфере туризма, укреплять обмены и тесное сотрудничество между двумя министерствами иностранных дел.

Цинь Гань подтвердил, что Вьетнам является важным партнером Китая, и с нетерпением ожидает, что обе стороны продолжат расширять и углублять сотрудничество в области экономики и торговли, инвестиции, стратегических связей, культурного обмена, образования, туризма, тесно координировать свои действия на региональных и международных форумах.

По морскому вопросу стороны договорились продолжать строго выполнять соглашения и общие взгляды высших руководителей двух Партий и стран, а также совместно поддерживать мирную и стабильную обстановку в регионе. Министр иностранных дел Буй Тхань Шон предложил обеим сторонам уважать международное право, в том числе Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС), ради развития каждой страны, внеся позитивный вклад в дело мира, стабильности, сотрудничества в регионе и во всем мире.

ВИА/ИЖВ

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