Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Министр иностранных дел Буй Тхань Шон провел телефонный разговор с министром иностранных дел и сотрудничества Республики Бенин

Во второй половине дня 3 августа 2023 года в здании МИД состоялась телефонная беседа министра иностранных дел Буй Тхань Шон с министром иностранных дел и сотрудничества Республики Бенин Олушегун Аджади Бакари.
  Состоялась телефонная беседа министра иностранных дел Буй Тхань Шон с министром иностранных дел и сотрудничества Республики Бенин Олушегун Аджади Бакари  
Олушегун Аджади Бакари выразил свое впечатление о достижениях Вьетнама в социально-экономическом развитии за последнее время, высоко оценил роль и положение Вьетнама на международной арене, подчеркнул, что Бенин может многому научиться на опыте развития Вьетнама.

Министр Буй Тхань Шон подтвердил, что Вьетнам всегда придает большое значение традиционной дружбе и сотрудничеству с Бенином и желает способствовать этому, подчеркнув, что потенциал для сотрудничества по-прежнему очень велик, поэтому обеим сторонам необходимо и далее развивать двустороннее экономическое сотрудничество.

В открытой и искренней атмосфере два министра договорились усилить обмен делегациями, создавать благоприятные условия для бизнеса и инвесторов двух стран для обмена рыночной информацией, содействия развитию торговли и инвестиций, сотрудничества в области сельского хозяйства, науки, телекоммуникаций, электронных продуктов... Стороны также договорились активно координировать свои действия для скорейшего подписания Меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве между двумя министерствами иностранных дел, Соглашения об освобождении от виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов и многих других документов, создающих правовую базу для двустороннего сотрудничества.

Министр Буй Тхань Шон повторил свое приглашение министру О.А. Бакари в ближайшее время посетить Вьетнам. О.А. Бакари с радостью принял приглашение, полагая, что визит создаст новое развитие в отношениях между двумя странами.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Поздравительная телеграмма по случаю 50-летия дипломатических отношений между Вьетнамом и Ираном

Поздравительная телеграмма по случаю 50-летия дипломатических отношений между Вьетнамом и Ираном

Президент Во Ван Тхыонг обменился поздравительными телеграммами с Президентом Ирана Эбрагим Раиси.
ПОДРОБНЕЕ

Top