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Министр иностранных дел Буй Тхань Шон провел телефонный разговор с министром иностранных дел и сотрудничества Республики Бенин
Министр Буй Тхань Шон подтвердил, что Вьетнам всегда придает большое значение традиционной дружбе и сотрудничеству с Бенином и желает способствовать этому, подчеркнув, что потенциал для сотрудничества по-прежнему очень велик, поэтому обеим сторонам необходимо и далее развивать двустороннее экономическое сотрудничество.
В открытой и искренней атмосфере два министра договорились усилить обмен делегациями, создавать благоприятные условия для бизнеса и инвесторов двух стран для обмена рыночной информацией, содействия развитию торговли и инвестиций, сотрудничества в области сельского хозяйства, науки, телекоммуникаций, электронных продуктов... Стороны также договорились активно координировать свои действия для скорейшего подписания Меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве между двумя министерствами иностранных дел, Соглашения об освобождении от виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов и многих других документов, создающих правовую базу для двустороннего сотрудничества.
Министр Буй Тхань Шон повторил свое приглашение министру О.А. Бакари в ближайшее время посетить Вьетнам. О.А. Бакари с радостью принял приглашение, полагая, что визит создаст новое развитие в отношениях между двумя странами.